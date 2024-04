La septième Lune. Une enquête d'Eva et Mara

"Strega songea une fois de plus que, dans sa vie, la mort était comme un convive indésirable qui s'invitait à une fête avec l'intention manifeste de la gâcher". Dans un hôtel de luxe niché au coeur du Supramonte en Sardaigne, Eva, Mara et Vito Strega fêtent la naissance de la nouvelle unité d'enquête dédiée aux crimes en série. Quand un coup de téléphone les ramène à la réalité, tous trois doivent dire adieu au soleil de l'île. Dans les terres marécageuses du parc de Lombardie, le corps d'une jeune fille a été retrouvé. Lorsque l'inspectrice Clara Pontecorvo arrive sur les lieux, elle n'en croit pas ses yeux : le crime atroce n'est pas sans en rappeler un autre qui s'est déroulé des années plus tôt en Sardaigne. Or personne ne connaît mieux qu'Eva et Mara cette affaire qui n'a jamais cessé de les obséder. Entre fausses pistes et preuves trompeuses, une question demeure dans leur esprit : chassent-elles le tueur ou est-ce lui qui les chasse ? Rythmé comme une danse, la troisième enquête d'Eva, Mara et Vito Strega interroge l'essence la plus intime d'une terre impénétrable et sauvage.