Les lauréats du Grand Prix du livre audio 2023 révélés

En 2022, les oeuvres primés étaient Dracula (Orchestre National de Jazz, lu par Milena Csergo, Estelle Meyer, Julie Bertin et Romain Maron) ; Apeirogon de Colum McCann (Lizzie, trad. Clément Baude, lu par Cachou Kirsch, Michelangelo Marchese) ; L’Enéide de Virgile (Frémeaux et associés, lu par Daniel Mesguich) ; Retour à Reims de Didier Eribon (Audiolib, lu par Irène Jacob) ; Le Bureau des affaires occultes d’Éric Fouassier (Lizzie, lu par Benjamin Jungers).

Et la plume d'or était décernée à Des mots pour agir contre les violences faites aux femmes d’Ève Ensler et Mollie Doyle (Des femmes — Antoinette Fouque, lu par Guila Clara Kessous).

Grand Prix du public du livre audio

Le Prix du Public du livre audio francophone est organisé en collaboration avec l’Institut français. Les livres audio sélectionnés sont mis en lumière et diffusés sur Culturethèque, la bibliothèque numérique de l’Institut français destiné aux publics des établissements culturels et éducatifs du réseau culturel français à l’étranger.

Contemporain

Le colonel ne dort pas, Emilienne Malfatto (Sous-sol), lu par Féodor Atkine (Audiolib)

« Dans cet ouvrage écrit comme une urgence, Émilienne Malfatto inverse l’ordre attendu. Le tortionnaire est torturé par les fantômes de ses victimes jusqu’à ne plus en fermer l’œil. Cette écriture cathartique et puissante est formidablement servie par l’interprétation de Féodor Atkine qui offre à ce texte fort et dérangeant l’épaisseur, les nuances et la gravité de sa voix, pour un résultat époustouflant. » - Audrey Agnier (membre du jury)

Jeunesse

Ma maison-tête, de et illustré par Vigg (Fonfon)

« C'est l'histoire d'un enfant qui n'arrivant pas à réciter en classe, une fable de La Fontaine, cherche à remédier à ses troubles d'attention. L'auteur VIGG en est aussi l'illustrateur et a réalisé des dessins aux couleurs d'aquarelle. Le livre audio bénéficie de la voix claire et sensible de Catherine Trudeau et d'une composition musicale en harmonie avec toutes les émotions. Ma Maison Tête qui nous vient du Québec toujours inventif a une vertu éducative et parle à tous les enfants. » - Jean-François Puech (membre du jury)

Classique

Bonhomme de neige bonhomme de neige, Janet Frame, traduit par Keren Chiaroni et Elizabeth Letertre, lu par Isabelle Carré (Des femmes – Antoinette Fouque)

« Au cœur du jardin des Dincer, un charmant bonhomme de neige contemple avec émerveillement la Terre vêtue d'un manteau blanc immaculé. Sculpté dans la froideur par les mains de la jeune Rosemary, il nourrit une curiosité profonde envers ce monde étrange dans lequel il a fait son apparition. Interpellant le Flocon de neige Éternel, il cherche à comprendre les subtilités de cette existence singulière. Pour lui, né de l'imagination de Rosemary, l'humanité frénétique semble bien plus éphémère que le royaume minéral de la glace. Dans son innocence, il s'estime immortel, ignorant les cycles du temps et les métamorphoses du printemps. Ainsi débute l'histoire touchante de ce bonhomme de neige, dont la conviction d'une immortalité illusoire trouve son origine dans sa méconnaissance du renouveau printanier. Ce récit nous transporte dans un univers où l'innocence et l'ignorance se mêlent, offrant une réflexion sur la fragilité de la condition humaine et la beauté éphémère des saisons. » - Résumé Bonhomme de neige bonhomme de neige par Chat GPT

Document

Au-delà de nos larmes, Tatiana Mukanire, lu par Guila Clara Kessous (Des femmes-Antoinette Fouque)

« Au-delà de nos larmes a facilement emporté la compétition dans le domaine des documents ; Après 3 décennies de guerre en République démocratique du Congo, l’auteur témoigne de l’horreur subie par les femmes de son pays du fait de la violence d’un terrible conflit armé. Militaires et rebelles, policiers et bandits usent régulièrement de viols et d’exactions sexuelles dont la honte éloigne les proches. Pourtant ces femmes parviennent souvent à retrouver l’envie de vivre… dont la puissance est formidablement rendue par Guila Clara Kessous. » - Antoine Spire (membre du jury)

Polar

Alabama 1963, Ludovic Manchette et Christian Niemiec, lu par Marie Bouvier (Lizzie)

« Ludovic Manchette et Christian Niemec ont réalisé un coup de maître en nous restituant l’ambiance du vieux sud ségrégationniste à l’heure de la lutte pour les droits civiques. On s’attache aux personnages au fil d’une enquête menée par une jeune mère de famille noire et un détective blanc sur le retour – un duo improbable s’il en est, mais la magie opère ! » - Cécile Déniard (membre du jury)

Plume d’or

Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France, Blaise Cendrars, lu par Jean-Louis Trintignant, illustré par Enki Bilal (Les Disques du Maquis)

« Le prix de la Plume d’Or a été attribué, à l’unanimité du jury, à l’enregistrement de la Prose du Transsibérien et le la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars par Jean-Louis Trintignant, aux éditions Les Disques du Maquis. Une interprétation inspirée et émouvante de Jean-Louis Trintignant, scandée au rythme du voyage, pour un texte à la fois réaliste et halluciné qui lance en poésie la modernité l’année même de la parution d’Alcools d’Apollinaire. L’ensemble compose un coffret 33 tours dans une présentation d’une qualité exceptionnelle, comprenant des illustrations d’Enki Bilal et une musique de Jean-Louis Murat. » - Daniel Bergez (membre du jury)

Le jury du Grand Prix du livre audio est composé d'Audrey Agnier, Daniel Bergès, Cécile Deniard, Esther Leneman, Marie Marquet, Jean-François Puech, Christophe Rioux, Antoine Spire ainsi que Thomas von Joest.

Lauréats du Prix du Public du livre audio francophone

Contemporain

Dix neuf de Sami Mokkadem, lu par Zeineb Henchiri (Livox)

« Une partition musicale renfermant une équation mathématique mystérieuse, un livre ancien invoquant des forces maléfiques, un secret dissimulé dans une tombe punique et une immense pyramide immergée dans les eaux des Bermudes. À première vue, aucun lien ne semble exister entre ces éléments intrigants. Lorsque les descendants de trois peintres renommés sont assassinés simultanément dans des pays différents, l'agent spécial Viviane Silva découvre que les meurtriers étaient à la recherche d'un message codé dissimulé dans l'une des toiles des maîtres. Un puzzle monstrueux se met alors en place, révélant une conspiration démoniaque qui prépare, depuis l'Égypte antique, l'avènement d'un règne des Ténèbres sur Terre. Avec ce captivant thriller, Sami Mokaddem nous entraîne dans une course effrénée, mêlant énigmes obscures, références historiques et mythologies anciennes. Le dénouement de cette histoire palpitante culmine au cœur des ruines de la légendaire cité de Carthage. Là-bas, les secrets enfouis depuis des siècles seront révélés, et l'issue du récit dévoilera les enjeux colossaux auxquels Viviane Silva doit faire face pour empêcher le triomphe des forces des ténèbres. » - Résumé de Dix neuf par Chat GPT

Jeunesse

Jeunesse Fosfore et les contes des sages, Carole Duffréchou, Jean-Jacques Fdida, Malika Halbaoui, Céline Ripoll, Audrey Siourd, illustré par Mélodie Baschet (Seuil Jeunesse)

« Je me présente, Fosfore, un passionné des mots et des histoires. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les contes ont réussi à traverser les siècles. Leur capacité à captiver et à transmettre des leçons essentielles demeure un mystère pour moi. C'est cette curiosité qui m'a poussé à franchir les portes de la bouquinerie de monsieur Addif, à la recherche d'un livre particulier, celui qui renfermerait toutes les connaissances. Lorsque monsieur Addif m'a raconté l'histoire de Trois Oreilles, cela a été une véritable révélation pour l'adolescente que j'étais. Je me suis senti inspiré à suivre ma propre petite voix et à entreprendre un voyage à travers le monde pour collecter des récits provenant des quatre coins de la planète. De la Papouasie-Nouvelle-Guinée au désert du Sahara, en passant par le Japon et le Grand Nord, j'ai exploré des contrées lointaines pour découvrir ces trésors de sagesse. Parmi ces récits, quatre d'entre eux sont issus de la collection Les contes des sages, publiée au Seuil depuis 2003. Ces contes, riches en enseignements, ont ajouté une dimension précieuse à ma quête de connaissances et de compréhension du monde qui nous entoure. Ils m'ont permis de plonger dans des cultures variées et d'apprécier la diversité des récits transmis à travers les générations. Ainsi, mon périple à la recherche de ces contes a été un voyage envoûtant, qui a nourri ma passion pour les mots et m'a ouvert les yeux sur la richesse de notre patrimoine narratif mondial. » - Résumé de Jeunesse Fosfore et les contes des sages par Chat GPT

Lauréat de la Plume de Paon des lycéens

Créée en 2009, l’association La Plume de Paon œuvre en faveur du développement du livre audio, dans ses dimensions culturelles, sociales et pédagogiques, permettant ainsi d'étendre l’accès à la lecture à un public le plus large possible. Cette année, ce sont 8 classes de lycées qui ont participé à la manifestation et qui ont peu rencontrer auteurs, comédiens et éditeurs, lors du Festival du livre audio de Strasbourg.

A l’issue de ces rencontres, les lycéens ont élu leur lauréat : Le guerrier de porcelaine, de et lu par Mathias Malzieu (Audiolib)

« En juin 1944, le père de Mathias se retrouve confronté à une tragédie : la perte de sa femme, emportée par des complications liées à l'accouchement. Pour assurer la sécurité de leur fils Mainou, âgé de neuf ans, il est décidé de l'envoyer en cachette chez sa grand-mère, qui possède une ferme en Lorraine. Ce récit nous transporte dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux de Mathias Malzieu, qui partage son propre point de vue ainsi que celui de son père. Dans cette histoire, Mainou se trouve plongé au cœur d'une famille inconnue, découvrant avec son oncle Emile le pouvoir de l'imagination. Dans un contexte d'occupation de la France, le jeune protagoniste doit également trouver la force nécessaire pour faire son deuil et survivre. L'auteur a consacré plus de six ans à l'écriture de ce roman profondément personnel, dans lequel il mêle avec brio humour et poésie. À travers le parcours de son père durant son enfance, l'auteur explore les liens puissants qui unissent les générations et soulève des questions sur la filiation. » - Résumé de Le guerrier de porcelaine par Chat GPT

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones