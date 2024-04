Disparition inquiétante d'une femme de 56 ans

Marseille, juin 2022, une femme disparaît.Elle a quitté la clinique où elle était hospitalisée et s’est évanouie dans la nature. Un an auparavant, elle avait voulu se suicider dans l’usine où elle travaillait à la chaîne depuis trente-six ans.Un appel à témoins est lancé, mais les jours passent et rien, le désert. Une anonyme, une ouvrière.Elle s’appelait Letizia Storti. Je l’ai un peu connue.Ce livre tente de lui redonner un visage et un nom.