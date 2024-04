Des femmes guettant l'annonce

Tombée enceinte en plein débat national sur l'avortement, Lila, jeune étudiante moderne est à la recherche d'une solution pour arrêter sa grossesse. Aidée de son amie Nisrine, militante féministe, elles rencontrent dans un cabinet gynécologique, Malika, épouse et déjà mère de quatre enfants. La pression des autorités marocaines sur les praticiens va pousser les trois femmes à entreprendre un road trip aussi éprouvant, dangereux que burlesque, à la recherche d'une solution rapide et définitive, en guettant la décision du gouvernement sur l'avortement. Mais si pour la forte Malika la décision paraît définitive, ce n'est pas sans hésitations pour la jeune Lila, au grand dam de Nisrine la féministe ! Un lien intime va peu à peu relier les trois femmes, chacune acceptant au cours du voyage d'ouvrir une part de ses secrets et de ses blessures...