À la gorge : un contre-la-montre suffoquant

Le prologue – deux pages et demi – est violent, sournois. C’est quelqu’un qu’on étrangle. Avec lui, on suffoque, nous aussi. Une jeune femme, à ses pieds, gît déjà sans vie. L’étranglé pense à sa mère.

Dix ans plus tard, le meurtrier présumé de ce double homicide, Émilien (« Milou ») Milkovitch, passe ses journées derrière les barreaux, à La Citadelle, prison située sur l’Île de Ré. Lorsqu’il reçoit la visite de son psychologue, Victor Caranne, Milou parvient à distiller un certain doute auprès de son interlocuteur – il est innocent, comme il le clame depuis le début. Caranne commence à douter de sa culpabilité, mais il doit faire vite : « Milou » menace de se suicider dans une semaine, le jour anniversaire de son incarcération.

Derrière les démons des enquêteurs, faire sa propre introspection

Une semaine, c’est infime quand il faut rouvrir une enquête close depuis des années. Victor Caranne, psychologue tourmenté au passé que l’on comprend difficile, retrouve alors sa coéquipière Anaïs pour éviter le suicide annoncé du prisonnier. Sauf que celle-ci est une policière intrépide, et possède un instinct de survie qui semble proche du néant – comment ce cocktail de personnalités peut-il fonctionner ?

Troisième volet des aventures de Victor Caranne, après Somb (2020) et Je suis le feu (2022), À la gorge est un thriller dont la tension est grandissante – les chapitres, au départ plutôt mesurés, s’enchaînent de plus en plus vite au fur et à mesure des rebondissements.

La pression devient presque insoutenable. Ce duo Victor-Anaïs, un peu étrange, sera finalement la base fondamentale de l’ouvrage. Max Monnehay présente une amitié hors-normes et une reconnaissance mutuelle qui rendent À la gorge profondément vrai, humain, et qui donnent un coup de frais dans le monde du thriller.

Car, comme souvent, les vies de ces deux intrépides deviennent plus intéressantes que celles des coupables ou des morts. Tous ceux – famille, amis – qui gravitent à leurs côtés sont, malgré eux, associés à des investigations risquées. Ils leur en veulent. Mais ils les aident tout de même, car cette enquête reflète pour chacun d’entre eux leur personnalité, une manière d’exorciser leurs démons.

Une belle part de ce roman est d’ailleurs donnée à la psychologie, à ce qu’en disent les psychologues, à comment la vivent les patients. Cela donne une certaine puissance au récit et à l’enquête policière « classique » et permet à À la gorge d’être bien plus qu’un roman, mais aussi une manière pour le lecteur de faire sa propre introspection.

« On pardonne tout aux morts […], dites-vous que l’inverse peut tout aussi être vrai. » Le parcours psychologique qu’a vécu Victor est concret, humain – l’enquêteur est un anti-héros attachant, bien différent d’un psychologue antipathique ou d’un policier sans scrupules. Avec À la gorge, on retient, nous aussi, notre souffle : pour Milou, bien sûr, mais aussi pour les vies d’Anaïs et de Victor, en qui chacun peut très certainement se reconnaître.