"J’ai faim, j’ai froid, je suis seul", un premier roman urgent

Son premier roman se situe autour de la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris, le quartier où Max a bâti sa réussite scolaire (d'Henri IV à l'ENS en passant par la Sorbonne). Cependant, il adopte un tout autre point de vue sur ces rues-là : celui d'un garçon de 20 ans sans domicile fixe — ou plutôt, disons-le directement puisqu'il préfère s'appeler comme ça, un clochard.

Le narrateur vit dans la rue depuis que sa famille s'est lentement désintégrée. Lui, il n'y est pour rien, mais un jour il s'est retrouvé sur le canapé d'un ami. Et quand il ne pouvait plus supporter la honte qu'il ressentait en squattant les appartements des parents de ses potes, en mangeant dans leurs frigos et en utilisant leurs salles de bains, il n'a eu d'autre choix que de finir sur les trottoirs.

D'abord il a résisté, il a essayé de garder la face, en s'installant sur des bancs ou dans des abribus. En restant debout le plus longtemps possible. Puis, petit à petit, il s'est résigné : il a quitté la norme, il a posé ses fesses sur le sol. « Moi je trouve que la lucidité nous rachète un peu de dignité ».

La rue le rend progressivement fou. il se scinde en deux. Le petit garçon sage et réfléchi mène un combat intérieur avec une nouvelle personnalité bien plus sombre, qui se rebelle, qui envoie tout chier, qui s'abandonne.

Heureusement, ce n'est pas seul qu'il affronte ces journées tendues d'un point à l'autre par l'ennui et la misère. Il a Philippe, le vieux de la vieille qui lit des romans et qui en sait plus sur la littérature que les bourgeois du quartier. Lui, c'est le favori, les riches l'adorent.

Il y a Moussa, qui s'est installé dans les rues grises de Paris quand il en a eu marre du sable jaune des plages toscanes, où il vendait tout un tas de babiolles pour survivre. Malgré sa situation, Moussa est prêt à sacrifier l'argent de deux repas pour une bonne gaufre au chocolat, et la plus chère possible.

Tamas est un Rom, il n'hésite pas à faire peur aux passants qui, de toute manière, ne le respecteront pas autrement, pour leur imposer ses volontés — à quoi bon rester gentil après tout ? —. Il vit avec sa famille. Un matin, au réveil, son oncle était mort, là, par terre, sur le trottoir.

Enfin, le narrateur rencontre Elise. Elise écrit des poèmes pour passer le temps. Le narrateur et elle s'ouvrent l'un à l'autre, il a l'impression qu'ils se comprennent mieux que personne. Elle réveille en lui un peu de tendresse, sentiment qu'il croyait être en train de perdre. Mais pourtant, impossible de savoir comment elle s'est retrouvée à la rue. Ni pourquoi elle est si craintive face aux autres SDF. « La rue, ça s'explique pas, la rue c'est donné ».

Notre honte, notre crasse

Je le sais, moi, que l’aumône est un tunnel infini, un cycle infernal où la manche d’aujourd’hui cultive celle de demain. Je sais que les pièces achètent notre calme, qu’il n’y a pas de plus grande gamelle à chien docile qu’un petit pot rempli de pièces. Mais il se trouve que je crève la dalle. J’ai faim, j’ai froid, je suis seul ; trio de malheur qui, depuis l’éternité, emporte violemment les sans-abri du monde dans le piège de ce cérémonial, le jeu de la petite monnaie glissant chaque jour de mains propres en mains sales, et lie fatalement le destin de mon cul à celui du trottoir. La manche m’attache au sol, m’installe et me ligote.

Ces personnages vivants et humains qu'on retrouve dans La manche, ce sont les mêmes que nous ignorons dans la réalité. Ceux qu'on laisse dans l'angle mort de nos quotidiens. Ceux pour qui nous alternons entre compassion, dégout, mépris, pitié, tant de sentiment qui finalement, quand nous regardons dans le miroir que nous tend ce livre, constitue notre propre saleté.

Comment les traiter avec respect, ces autres ? Nous qui avons chaud dans nos vêtements et nos appartements, nous qui mangeons à notre faim et parfois plus, nous ne le pouvons pas, c'est ce que semble nous dire Max de Paz. Parce que notre mode de vie en lui-même est une insulte au leur. Parce que nous vivons pendant qu'ils essayent de survivre, et que pour cela nous avons décidé de les exclure de notre monde. Nous avons décidé que leur crasse était la frontière entre nous et eux.

Et la manche, le seul geste par lequel nous communiquons, ce geste dans lequel nous n'osons même pas toucher la main de l'autre, traduit parfaitement cette relation inégale qui colle à la peau de chacune des parties.

Max de Paz nous expose avec efficacité à cette honte dont nous ne pouvons pas nous défaire, qui nous colle à la peau. Notre crasse à nous, qui est éthique et morale. Il redonne également une part de dignité aux milliers d'individus qui vivent sans toit, et devant lesquels passent chaque jour des milliers d'autres individus qui décident des les ignorer.

À seulement 21 ans, il le fait avec talent dans le style, maturité et intelligence dans le propos, et maîtrise dans la narration. Un récit précis et tranchant, mais qui est également tendre et drôle quand il le faut. Un premier roman à la hauteur de l'urgence qui le commande.