Les sensitivity readers rêvent-ils de réactionnaires qui rougissent ?

Kevin Lambert publie son troisième roman en France, après Querelle paru en 2019 (près de 10.000 exemplaires) et Tu aimeras ce que tu as tué (2021, à peine 700 ventes). Que notre joie demeure, publié le 18 août connait un démarrage modeste, mais figure parmi les 16 romans retenus par les jurés du prix Goncourt. Conclusion, il bénéficie du Goncourt des lycéens et d’autres sélections.

Le sens du détail

« Kevin Lambert a travaillé avec une sensitive reader pour encore une fois, coller au plus prêt de la réalité, être le plus juste possible », assure son éditeur, Le Nouvel Attila. En l’occurrence, il s’agit de Chloé Savoie-Bernard, poète et professeure de littérature, d’origine québécoise et haïtienne.

Que notre joie demeure raconte la vie de Céline Wachowski, architecte autodidacte devenue millionnaire

Au sommet avec une série Netflix et des contrats internationaux. Symbole de modernité, elle prétend embellir le monde. Cependant, une controverse l’accusant de promouvoir la gentrification met fin à son projet phare. Critiquée pour ses méthodes, elle est évincée de son entreprise. En pleine introspection, elle réfléchit à la justification des privilèges de l’élite.

Un roman qui parle de l’instinct de préservation, face aux préjugés en somme. Et son auteur s’en explique : « Je tenais à avoir son point de vue notamment pour le personnage de Pierre-Moïse, directeur des Ateliers C/W, d’origine haïtienne lui aussi. Même si je fais aussi des recherches sur les stéréotypes liés aux personnages minorisés dans la fiction, je n’ai pas le compas dans l’œil et je peux toujours me tromper. »

Ainsi, l’enseignante apportait une expertise à l’auteur, pour lui éviter de tomber « dans certains pièges de la représentation des personnes noires par des auteur.es blanc.hes. Elle m’a aussi aidé à étayer ce personnage, à l’approfondir, à le complexifier ».

Et de conclure : « La lecture sensible, contrairement à ce qu’en disent les réactionnaires, n’est pas une censure. Elle amplifie la liberté d’écriture et la richesse du texte. Cela ne fait aucun doute pour moi et je compte travailler de cette manière pour tous mes prochains romans. » Voilà comment tout dégénère.

Non mais WTF ?

Difficile de se montrer plus manichéen, souligne Nicolas Mathieu : sera rangée dans la catégorie réactionnaire toute personne qui en réfuterait l’utilité — ces derniers, un peu bornés, en feraient d’ailleurs un strict instrument de censure. Sa réaction aux propos tant de l’éditeur que du romancier développe une intéressante réflexion sur les responsabilités liées à la publication de textes. Car demeure le risque de se planter, en dépit des précautions qui s’imposent et celles prises.

« Mais faire de professionnels des sensibilités, d’experts des stéréotypes, de spécialistes de ce qui s’accepte et s’ose à un moment donné la boussole de notre travail, voilà qui nous laisse pour le moins circonspect. Qu’on s’en vante, voilà qui au mieux est amusant, à la vérité pitoyable », indique le prix Goncourt 2019.

« Qu’on discrédite d’un mot ceux qui pensent que la littérature n’a rien à faire avec ces douanes d’un nouveau genre, et sous entendre qu’ils font le jeu des oppressions en cours, c’est tout bonnement une saloperie. »

On sait que l’époque est devenue chatouilleuse, sans arriver à rire : dans l’édition, les sensitivity readers ont fait leur apparition et depuis, malgré les explications détaillées, abondantes et fournies, demeurent un métier que l’on regarde avec suspicion. C’est dans l’air du temps, mais Nicolas Mathieu se refuse à hurler avec les loups : « Écrivains, écrivaines, nous nous devons de bosser, et de prendre notre risque, sans tutelle ni police. C’est bien là la moindre des choses. »

Petite rectification urgente

La polémique a rapidement monté — Nicolas Mathieu, influenceur malgré lui ? – et voici que Télérama donne la parole à Kevin Lambert pour défendre son approche et l’aide reçue de Chloé Savoie-Bernard. Première rectification, qui impliquera un coup de règle sur les doigts de l’éditeur : « Elle n’utilise pas l’expression de “lecture sensible”, et dans l’édition québécoise du roman, elle est présentée comme “consultante éditoriale”. Elle ne réduit pas son travail à la question de la sensibilité. »

Mince : le sujet n’aurait donc pas même existé si la maison d'édition avait correctement qualifié les interventions de la poétesse…

« Et je ne dis pas que critiquer la lecture sensible signifie être réactionnaire. Je dis simplement que les réactionnaires établissent un raccourci entre lecture sensible et censure, qui est selon moi faux », nuance d’ailleurs le romancier. De fait, sa collaboration avec Chloé Savoie-Bernard aura étoffé son écriture et enrichi le texte. En ce sens, l’intervention de la consultante est « presque l’inverse d’une censure ».

Exemple à l’appui, il explique avoir écrit « que le personnage rougissait, mais Pierre-Moïse est noir : il ne peut pas vraiment rougir. C’est l’exemple d’une erreur bête qu’un blanc peut faire, simplement parce qu’il n’y a pas pensé : je suis bien content de ne pas l’avoir laissée dans le livre ». Une erreur... qui montre surtout combien le diable est dans les détails.

Rougir signifie bien devenir rouge sous l’effet d’une émotion : un afflux sanguin au niveau du visage, exprimant « de la confusion, de la honte, de la pudeur », comme l’indique le CRNTL. Il serait cocasse que les blancs aient le monopole de cette réaction physiologique. Dans le sens figuré d'une manifestation d’un sentiment, imaginer qu’un noir ne rougisse pas vire alors au ridicule. Mais le sensitivity reader ne se résumera pas à cette illustration – ou alors le monde va droit dans le mur.

Conclusion : tourner les doigts autour du clavier sept fois avant d’écrire est peut-être une vertu qui se perd. ActuaLitté n'a pas pu joindre Benoît Virot, fondateur de la maison d'édition. « Par ailleurs, j'imagine assez bien ce que c'est pour ce jeune mec venu du Canada d'être entré dans le maelström des prix et du Goncourt. Il a toute ma sympathie », conclut Nicolas Mathieu dans un autre post, où il réagit à un article du Figaro, passablement hors sol.

