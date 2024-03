"Tu n'as pas changé tes habitudes. Tout était pareil. Les cours à l'université, le sport, les sorties, les visites aux amis, la rencontre d'amants. Tu continuerais de remplir tes journées d'obligations. Tu réglerais ta vie comme avant pour qu'elle ne parût pas te contraindre déjà ; tu la plierais toujours ainsi à ton humeur, fixant des rendez-vous et des horaires, t'imposant des rythmes. La permanence de tes projets te sauverait de l'inconnu". Qu'est-ce que la vie quand on n'a que vingt ans et qu'on apprend qu'on est séropositif ? Ce roman nous restitue le temps tel qu'il s'impose alors : au passé, au présent, au conditionnel - le futur est interdit. Après l'obsession des hypocondries et le journal de l'agonie vient ensuite, non pas le temps de la mort, mais celui du rêve. De la chronique à l'imaginaire, de la peur au rêve, ce livre nous fait pénétrer dans l'univers intime de la souffrance et offre une vision impitoyable d'une réalité à la fois proche et inimaginable.