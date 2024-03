Troisième soirée d'Au bonheur des lettres, animée par Augustin Trapenard

Sous le haut patronage d'Augustin Trapenard et avec une mise en scène de Johanna Boyé, cet événement bénéficiera de l'accompagnement musical d'Alexandre Tharaud au piano, au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, le mardi 26 mars 2024.

Les artistes participant à Au bonheur des lettres incluent Pascale Arbillot, Ariane Ascaride, Irène Jacob, Camélia Jordana, Reda Kateb, Alexis Michalik, et Helena Noguerra, avec Alexandre Tharaud au piano et Augustin Trapenard en tant que parrain. Tous se mobilisent pour cette cause.

Bibliothèques Sans Frontières.

Les fonds collectés lors de cet événement seront intégralement reversés à Bibliothèques Sans Frontières pour financer ses actions en faveur de l'éducation et de l'accès à la culture des filles et femmes, tant en France qu'à l'international.

Cet engagement est soutenu par des partenaires, tels que Van Cleef & Arpels, SNCF Gares et Connexions, La Fondation La Poste, le Centre National du Livre, les Éditions du Sous-Sol, et France Télévisions.

Bibliothèques Sans Frontières, fondée en 2007 par l'historien Patrick Weil, œuvre à autonomiser les populations vulnérables en leur fournissant un accès facilité à l'information, l'éducation, et la culture. L'association mène des projets inclusifs et novateurs dans près de trente pays, visant à permettre aux personnes affectées par les crises et la précarité de se former, se divertir, et reconstruire leur avenir.

