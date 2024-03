Promenons-nous, dans les bois, pendant qu'un tueur est là...

Dès le lendemain de leur installation, une étrange atmosphère pèse sur le campement : des traces suspectes autour de leur tente donnent l'impression qu'une présence rôde non loin. L'insouciance laisse place à une anxiété grandissante, comme si un regard malveillant les surveillait.

Au retour d'une baignade, Abigail manque à l'appel. Jude et Alex s'enfoncent dans les bois, à sa recherche, mais en bon scénario d'horreur, il suffit de traquer un disparu pour se perdre... et se séparer. Dans leur course pour retrouver l'adolescente, ils errent paniqués dans la forêt, tentant d'échapper à leur mystérieux stalker.

Le corps sans vie d'Abigail est retrouvé ligoté à un arbre, dans des circonstances atroces. La commune est plongée dans la consternation. L'inspecteur Gilles Chouinard est chargé de l'enquête. Les analyses révèlent qu'Abigail a été assassinée. Qui a pu commettre un tel acte dans ce havre de paix ? Et où sont passés Judith et Alexandre ?

En forêt, la traque s'intensifie : bien que blessée, Judith a échappé de justesse à son agresseur. Transportée à l'hôpital, elle tente de mettre les policiers sur la piste de l'homme aux yeux bleus qui la hante.

EXTRAIT - Proies : quand la nature exubérante se fait hostile

Totalement déboussolé et délirant, Alex errera durant plus d'un an avant de finalement de retrouver la civilisation, sévèrement malnutri et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Affaibli, certes, mais vivant.

Chouinard multiplie les interrogatoires pour démêler l'écheveau de cette affaire. Plusieurs suspects émergent, dont Gerry Nantel, un marginal au lourd passé. Derrière l'apparente quiétude de la population, se cachent des non-dits, profondément ancrés dans cette communauté.

Le récit que déploie Andrée Michaud dans ce thriller psychologique oscille entre oppression et angoisse : au coeur des bois sont tapies des horreurs indicibles. Une narration envoûtante qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la toute dernière page, avec une résolution tragique, bien comme il faut...

Avec une ferme résolution : l'an prochain, les vacances en forêt sont annulées.