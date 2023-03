Les mauvaises épouses

Summer ira peut-être en enfer mais elle ira avec Charlie. Las Vegas, 1952 : Elvis, Marilyn, l'Amérique en pleine guerre froide. Summer et son mari vivent dans le désert du Nevada une base militaire chargée d'étudier la bombe atomique. A chaque lancer, ils sont aux premières loges et il n'y a que Summer pour ne pas savourer le spectacle. En bonne épouse, elle joue le jeu et organise des apéritifs atomiques. Sa docilité volera en éclat avec l'arrivée d'une autre bombe sur la base, Charlie. Elle est tout ce que Summer n'est pas : forte, indépendante et sensuelle... Tandis que les hommes s'extasient sur le miracle de la science et la puissance de l'Amérique, Summer et Charlie décident de prendre en main leur destin. Zoe Brisby signe un roman intense et palpitant sur deux femmes qui font un choix de vie : celui d'être libres.