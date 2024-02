Pierre Loti à l’Académie française, le bal des hypocrites ?

On le sait, Pierre Loti est un personnage complexe. Cherchant tout à la fois la reconnaissance et fuyant le cérémonial qui va avec. Il dit qu’il prend cette élection « peu au sérieux » pourtant si c’était le cas pourquoi s’y présenter deux fois ?

La première tentative aurait pu lui faire prendre conscience, même s’il se retira de lui-même pour laisser la place à Charles de Freycinet qu’il considérait comme son supérieur hiérarchique étant ministre de la Guerre et lui, Pierre Loti, simple officier de marine. Il fallait donc qu’il y tienne un peu à cette « corvée quelconque ».

Pierre Loti semble n’avoir jamais été une évidence pour personne (il ne l’est toujours pas). Dès 1883, Edmond de Goncourt pense à lui pour l’académie qu’il souhaite créer mais comme en témoigne un contemporain « il inscrivait son nom, puis le biffait, le remplaçait par un autre. »

Pierre Loti n’est pas un imbécile, il sait qu’en se présentant une deuxième fois, après le décès providentiel, quelques jours après l’élection de Freycinet, d’Octave Feuillet, il va s’attirer les foudres de certains. Il y aura de nombreuses objections :

Il y en a eu des odieuses que j’ai beaucoup dédaignées et qui, je crois n’ont pas influencé mes amis, à aucun moment. Mais il en reste une plus sérieuse, paraît-il, dont mes amis eux-mêmes s’inquiètent : mon éloignement habituel de Paris.

Les « odieuses » sont celles qui mettent en avant la sexualité de Loti, parfois soupçonné d’homosexualité, quand on a du mal à attaquer l’œuvre, on attaque l’homme, rien de nouveau sous le soleil. La plus sérieuse est qu’il n’en reste pas moins un officier de la marine et qu’il se doit donc plus à la France qu’à la Coupole.

Il faut croire qu’il saura convaincre que cela ne sera pas un problème puisqu’il est élu le 21 mai 1891, « à quarante et un ans, il devient le benjamin de l’Académie ». Il avait pourtant de sévères détracteurs dont Dumas fils et le secrétaire perpétuel de l’Académie française, Camille Doucet, mais aussi de très bons amis et surtout de très bonnes amies qui vont activer, pour lui, leurs réseaux.

Vous pensiez, vous aussi, naïvement, que c’était l’œuvre d’un écrivain qu’on louait en en faisant un Immortel ? Voyons ! Tout cela était (déjà) politique. Certains étaient bien plus contre l’élection d'Émile Zola que pour celle de Pierre Loti. Certains fauteuils tiennent parfois à peu de choses. Mais néanmoins ne lui enlevons surtout pas son mérite, disons qu’il faut tout considérer !

Quand Pierre Loti apprend sa nomination, il est à Alger. Nous l’avons vu, s’il souhaite cette élection pour l’avoir demandé, il la redoute aussi. Exulte-t-il ? Si l’on en croit ce qu’il écrit, non : « de la joie, je n’en éprouvais point, mais plutôt une sorte d’angoisse étrange, comme si cet instant m’avait rapproché de la vieillesse et de la mort. »

Entre son élection et la réception le 7 avril 1892, il va se passer pas loin d’une année. Une année où Pierre Loti va éprouver sa nouvelle notoriété et les aléas qui vont avec. Le 1er avril, c’est un homme lucide et averti qui s’apprête à monter à Paris « je vais avec effroi à Paris. Je n’ignore pas le nombre de mes ennemis. Je sais tout ce qui se trame dans l’ombre. »

Vous découvrirez dans le présent livre, publié par l’éditeur Bleu autour, le discours complet de Pierre Loti, celui qu’il a effectivement lu était un peu plus court. Il est de rigueur quand on prend le fauteuil d’un mort à l’Académie française, d’en faire, dans son discours, le panégyrique, or :

Ce n’est pas l’hommage à Feuillet en lui-même qui fait le sel du discours de Loti. Ce sont les saillies qui l’émaillent, d’abord contre le naturalisme et le roman psychologique. Puis, surtout, cet aveu, dont beaucoup se gausseront : « C’est un fait que je ne lis jamais. »

Voilà qui ne manque pas de piquant, qu’était-ce de sa part ? Modestie ? Devons-nous non pas y entendre qu’il ne lit jamais mais probablement qu’il est conscient de lire moins que ceux qui l'entourent en cette journée ? Provocation ? Taquinerie ? De la part de Loti, ce sont l’un et l’autre possible.

Et que dire de cette attaque contre Zola ? Il lui écrira, via les colonnes du Figaro le 10 avril 1892, « j’apprends par mes amis que vous étiez hier à l’Académie. Je viens spontanément vous affirmer que je ne le savais pas ; que si je vous avais vu je vous aurais épargné la petite contrariété d’entendre le passage de mon discours qui vise votre naturalisme », ne se doutait-il pas que Zola l’apprendrait ?

L’échange d’amabilités entre les deux hommes va d’ailleurs amuser un temps la presse et le Tout-Paris, et il y avait de quoi comme vous pourrez le découvrir ici, à l’exemple du titre d’un papier du Figaro du 13 avril 1892, « Zoli et Lota ».

Je vous le disais en introduction, un vrai bonheur à lire, exaltant et … pathétique.