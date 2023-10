Pierre Loti qui ne lit jamais... L'histoire de son élection à l'Académie française

Pierre Loti (1850-1923) devient le benjamin de l'Académie française lorsqu'il y est élu en 1891. Sa jeunesse explique-t-elle les saillies qui émaillent son discours d'entrée sous la Coupole un an plus tard et lui valent les foudres de Barrès et de la presse ? Il s'en prend au naturalisme, alors que Zola est dans la salle. Et Il a cet aveu, détonant : « Je ne lis jamais ! » C'est inexact : il a un peu lu, Flaubert entre autres. Mais, surtout, il navigue, loin, et il écrit, comme nul autre… Voici son discours « plein de révélations », la réponse de l'académicien qui l'accueille et connaît son Loti, les réactions que suscite son arrivée tonitruante parmi les Immortels. On croise aussi Daudet, Edmond de Goncourt, Juliette Adam… On lit une page savoureuse de l'histoire littéraire française.