Avoir des enfants, dans le monde d'aujourd'hui ?

Au commencement, deux catastrophes. L’une, connue, effrayante, inéluctable : l’urgence climatique. Le narrateur se retrouve au cœur de la COP 21, à Paris, quelques jours seulement après les attentats du 13 novembre 2015. L’autre, plus intime, sa « petite catastrophe personnelle » : sa femme Lorenza abandonne l’idée d’avoir un enfant après plusieurs années d’essais. Mais quel est le trait d’union entre ces deux cataclysmes ?

À partir de cette Conférence pour le Climat, Paolo Giordano met à nu plusieurs existences entremêlées, qui naviguent parmi leurs propres catastrophes et tentent de tracer le chemin de leur avenir.

Filant la métaphore de la bombe atomique, objet d’études sur lequel le narrateur travaille, Tasmania se lit d’une traite, d’un thème à l’autre : « En cas d’apocalypse », en passant par « Les nuages » avant de terminer par « Les radiations ». Tout est sujet à une double lecture : l’apocalypse est climatique et personnelle. Les nuages peuvent brouiller nos relations, comme le ciel au-dessus de nous. Les radiations sont un phénomène chimique, mais aussi les retombées de nos propres actions.

« Je », le narrateur, est physicien, devenu écrivain. À chaque chapitre, cet homme qui se cherche dévoile des pans de son existence, entouré par des personnages complexes, parfois attachants, parfois casse-pieds. De Paris à Rome, en passant par Turin, on rencontre successivement Lorenza, mais aussi un prêtre amoureux, un papa dépassé, un jeune physicien perdu, une journaliste free-lance inarrêtable, et Novelli, un spécialiste des nuages particulier…

Ce dernier porte d’ailleurs la deuxième section du livre, qui permet d’ouvrir une réflexion sur la place des femmes dans la communauté scientifique.

Des interrogations légitimes sur le désir d’enfant

Les thèmes du livre sont nombreux, et s’entremêlent au même rythme que les pensées du protagoniste principal. On trouve dans Tasmania une belle représentation de l’amitié masculine, de son évolution à travers le temps, une amitié particulière puisque ces hommes taisent souvent leurs pensées et ne se livrent que dans des situations singulières.

L’auteur de La solitude des nombres premiers transparaît à chaque phrase, semblant écrire sur ce qu’il traverse, à la fois auteur et un peu personnage. Par ailleurs, on retrouve dans ce roman de nombreux éléments présents dans ses autres ouvrages, comme Dévorer le Ciel : le rapport à la religion, le retour à la terre, le parcours du combattant face à l’impossibilité d’avoir des enfants. Comme Bern et Teresa, « je » et Lorenza tentent fécondation in vitro, voyages à l’étranger, s’essaient à des « pratiques médicales de plus en plus humiliantes ».

Et, à l’instar des autres livres de Paolo Giordano, la traduction de Nathalie Bauer permet de conserver un style agréable, qui sied à la narration.

En somme, Tasmania (prix André Malraux 2023) pose une question qui pourrait traverser chacun d’entre nous : la peur du changement climatique, des dangers d’une guerre nucléaire, des attentats terroristes, est-elle une excuse suffisante pour justifier de ne pas vouloir, ou d’accepter de ne pas pouvoir faire d’enfants ?

L’écrivain-physicien, qui se réfugie dans l’étude de Little Boy et Fat Man — les deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki — avoue s’y plonger dans le seul but de se convaincre qu’avoir des enfants n’était pas une bonne idée. « Would you agree times have changed ? » introduit l’épigraphe. Oui, les temps ont changé, mais chacun aspire toujours à trouver sa Tasmanie : un lieu où s’écrire et se raconter.