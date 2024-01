Alexandre Dumas : être et avoir été

Mon père, qui avait pris l’habitude le samedi en faisant les courses de m’acheter un livre - que je dévorais quasiment instantanément -, m’avait acheté pour commencer La Tulipe noire, fascinant ! Puis, amoureuse que j’étais de Jean Marais, un soir de vacances, j’ai eu le droit de regarder Le Comte de Monte-Cristo, en deux parties. Les films m’éblouirent mais les livres (deux tomes) furent une révélation, Alexandre Dumas ne sortirait plus jamais de ma vie.

Avec l’âge, mon plaisir est encore plus grand quand j’ai la chance de lire des livres dits « anciens », vous savez l’odeur du vieux papier, cette odeur si réconfortante quand on aime à s’assoir dans un bon fauteuil, qu’il fait moche dehors et qu’on se plonge dans un bon livre. J’ai lu Les Trois Mousquetaires et Vingt ans après en livres de poche mais Le Vicomte de Bragelonne, je l’ai chiné sur une brocante à Carpentras un été, souvenir inoubliable. Trois tomes qui sentent le vieux papier… de 1860.

La Bibliothèque de la Pléiade vient de publier une nouvelle édition du Vicomte, celle de l’écrivain et biographe français Jean-Yves Tadié, et je ne peux qu’être d’accord avec lui quand il écrit : « Par la longueur, l’importance et l’abondance des sujets traités, par la puissance d’émotion - qu’il ne trouvera plus [Dumas] -, nul roman n’égale, dans son œuvre, Le Vicomte de Bragelonne. »

Oui, nos quatre héros ont pris de l’âge ; oui, on est passé du monde où « un pour tous » était la règle à celui, tristement moderne, du « chacun pour soi » ; oui, « le roman de cape et d’épée est devenu un roman d’intrigue et de trahison », oui, oui, et encore oui, c’est le roman du temps qui passe, des nouvelles générations que les anciennes ne comprennent pas toujours très bien. Mais quel bonheur cela reste que de tourner les pages de ce troisième opus.

Louis XIV qui nous touche par moments, que l’on déteste à d’autres, au point d’en arriver à oublier le cours de l’Histoire et souhaiter à ce que l’homme au masque de fer prenne sa place sur le trône ; Fouquet qui nous fait de la peine ; Colbert le méchant du roman comme jadis Richelieu ou Milady ; Charles II, ah Charles II, quelle épopée que la sienne pour récupérer son trône et puis Raoul, sage, romantique … pathétique, le pauvre n’avait aucune chance. C’est le génie de Dumas de mélanger avec talent personnages fictifs et historiques, de contorsionner les faits avérés puis de tout remettre en place. Comment ne pas se dire que tout cela aurait pu être possible si … ?

Nos amis, eux, « n’évoluent plus, sauf le plus célèbre, le plus populaire d’entre eux, d’Artagnan, de plus en plus intelligent, de plus en plus politique » rajouterons-nous de plus en plus sarcastique, ironique, résigné. Il doit protéger son roi, il paraît même y être attaché mais pour autant reste clairvoyant sur l’individu. S’il n’était pas si honnête, si droit dans ses bottes, peut-être, comme Aramis, aurait-il souhaité changer les choses, mais l’Histoire ne s’écrit pas avec des si… les romans non plus.

Dumas écrira au directeur du journal Le Siècle « on s’était figuré, n’est-ce pas, que nos quatre héros étaient immortels, et quand on a vu tomber le plus fort et peut-être le meilleur de tous, on a senti instinctivement que la mort n’entrerait pas pour si peu dans ce quadrille de géants, et que l’un au tombeau, les autres ne tarderaient pas à l’y suivre. »

Dumas avait raison sur l’instinct du lecteur, mais les héros de Dumas n’en restent pas moins immortels, en voici la preuve, ouvrez ce livre — Les Trois Mousquetaires — dont la première phrase est : « Le premier lundi du mois d’avril 1626, le bourg de Meung, où naquit l’auteur du Roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. » Et dès lors tout redevient possible, tout redevient vivant, les livres ont ce pouvoir.