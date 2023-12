Un tome III dans la Pléiade pour le troisième Nietzsche

« Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. » Paul Valéry / « Pensée de poète, plus impérieuse et efficace sur les artistes et les politiques qu’une pensée de philosophe. » Pierre Drieu la Rochelle sur le philosophe au marteau.

Le surhomme nietzschéen remplace le « tu dois », par « je veux ». Un autre grand concept, bien connu : l’Éternel retour : est-ce que tu vis d’une manière à vouloir revivre cette vie éternellement, en étant capable d’aimer ce qui advient, et de ne pas saouler avec ce qui était ? Être capable de tout prendre. « Mon Zarathoustra occupe une place à part. En l’offrant à l’humanité, je lui ai fait le plus grand présent qu’on lui ait jamais donné », écrit-il dans son ultime œuvre, Ecce Homo.

Ce volume contient également cet ultime texte, puisqu’il rassemble ce que beaucoup considèrent comme ses œuvres les plus importantes. Les plus éloignées d’un quelconque idéalisme de ses débuts, pour sûr, et toujours éclatées, poétiques, non systématiques.

Par delà Bien et Mal, ou comment la morale est un bâton pour taper sur l’autre et le dominer. Mais aussi, grande idée, toute opinion est l'expression d’un corps. Généalogie de la morale, ou, par l’étude de l'enchaînement des symptômes, comment la faiblesse (esprit de ressentiment, vengeance) a triomphé de la force (le vouloir), par l’entremise de sa meilleure arme.

Le Cas Wagner et plus tard Nietzsche contre Wagner, ou comment Bizet, c’est 1000 fois mieux (« Tout ce qui est bon est léger, première thèse de mon esthétique », et son opéra Carmen nous apprend, avec Benjamin Constant, que « l’amour est de tous les sentiments le plus égoïste, et par conséquent lorsqu’il est blessé le moins généreux. » - Robert Musil, dans son Homme sans qualités, répond : « Une pathétique histoire d’amour n’est pas un désir de possession, mais une façon qu’à le monde de se dévoiler doucement »). Wagner, c’est « brutal, factice et naïf, ce qui lui permet de parler aux trois sens de l’âme moderne ».

Crépuscule des idoles, ou comment Socrate est à rejeter, parce qu’il est moche, faible et donc méchant, avec ses constantes déconstructions. L’Antéchrist, ou pourquoi le christianisme est une religion d’esclave, et comment les dieux grecs sont morts de rire, et Ecce Homo, où le philosophe explique pourquoi il est si sage, si avisé, il écrit de si bons livres, et finalement est un destin. Les 11 années terminales, on le perd pour la palabre, et il devient ce qu’il est, ce qu’il avait prédit.

Son grand poème didactique mis en musique par Richard Strauss, reçoit ici une nouvelle traduction de Marc de Launay, accompagné de Dorian Astor. Ils passent derrière un bon nombre d'autres tentatives, dont celle de Georges-Arthur Goldschmidt, ou plus récemment Hans Hildenbrand. Un bonbon pour les plus précis des nietzschéens, ou les germanistes passionnés.

Nietzsche le satire plutôt que le saint, l'antique qui sacrifie à Dionysos, dieu de la folie et de la sagesse : « La folie est la source de la sagesse », commente Giorgio Colli, car elle respecte le caractère énigmatique de l’existence.

« Pour le Nouvel An. – Je vis encore, je pense encore : il me faut encore vivre, car il me faut encore penser. Sum, ergo cogito : cogito, ergo sum. Aujourd’hui, chacun se permet d’exprimer son désir, sa plus chère pensée : eh bien, je veux donc dire moi aussi ce qu’aujourd’hui je me souhaitais à moi-même et quelle sorte de pensée a été, cette année, la première à traverser mon cœur – quelle sorte de pensée me doit apporter la raison, le gage et la suavité de toute vie ultérieure ! Je veux apprendre de plus en plus à considérer la nécessité dans les choses comme le Beau en soi : ainsi je serai l’un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati : que ceci soit désormais mon amour ! Je ne ferai pas de guerre contre la laideur ; je n’accuserai point, je n’accuserai pas même les accusateurs. Détourner le regard : que ceci soit ma seule négation ! Et, en tout et pour tout, et en grand : je veux, en n’importe quelle circonstance, n’être rien d’autre que quelqu’un qui dit oui. » Le Gai Savoir (trad. Patrick Wotling).