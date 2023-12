Quitter le nid ou découvrir un habitat : deux albums pour les 4/5 ans

Maison, d'Isabelle Simler

(Ed. Courtes et longues, 2022)

« Album documentaire très poétique qui nous fait découvrir le logis d’animaux, petits et grands. » Lire et Faire Lire

Le poulpe érige une élégante demeure de galets, tandis que l'oiseau jardinier arrange son spectaculaire pavillon azuré. Le castor infatigable sculpte sa cabane, et la petite chevêchette des saguaros se blottit dans l'échancrure d'un cactus. Ces créatures, parmi d'autres architectes de la nature, vous convient à une exposition exceptionnelle de leurs habitats remarquables ! Dans son ouvrage Maison, Isabelle Simler explore avec finesse et poésie les demeures de diverses espèces animales. Vingt-sept protagonistes sont dépeints dans l'intimité de leur foyer.

Le talent singulier de l'auteure met en lumière les textures, les couleurs et les ambiances des différents environnements où ces animaux résident. Le lecteur voyage d'un habitat à l'autre, d'un monde à l'autre, en immersion totale avec ses occupants. On y découvre, entre autres, le castor glissant dans l'entrée de sa maison à plusieurs niveaux, la tête de la rémiz penduline émergeant de son nid douillet fait de plumes, de fils et de végétaux, ou encore le poulpe qui s'orne de coquillages pour sa protection...

Vole, vole, Carole !, de Corey R. Tabor

(traduit de l’anglais par Gaël Renan, Le Genévrier, 2023)

« L’histoire est construite en randonnée : à chaque étape, on rencontre différents animaux, dans un sens puis dans un autre. » Lire et Faire Lire

Aujourd'hui est un jour spécial pour Carole, une jeune martin-pêcheur : c'est le moment de son premier envol. Cependant, l'absence de sa mère rend son départ du nid, perché haut dans un arbre, plus difficile que ce qu'elle avait imaginé. Ce livre se distingue non seulement par son sujet unique et ses illustrations expressives, mais aussi par son interaction unique avec le lecteur.

Pour commencer l'histoire, le lecteur doit tourner le livre de 90 degrés vers la droite. Ainsi, on feuillette les pages vers le haut, suivant la chute vertigineuse de la jeune Carole vers le bas. Le format du livre accentue l'aspect dramatique et spectaculaire de sa chute. Terrifiée, la petite martin-pêcheur a les yeux fermés. Quel sera son destin ?

Découvrir l'association Lire et Faire Lire

DOSSIER - Sélection de lectures : rendre contagieux le plaisir de lire