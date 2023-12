Sélection de lectures : rendre contagieux le plaisir de lire

L'association Lire et Faire Lire, avec son initiative unique, révolutionne la manière dont les enfants découvrent le monde des livres. En invitant des bénévoles de plus de 50 ans à lire des histoires aux enfants, l'association crée un pont intergénérationnel, rappelant la chaleur et la sagesse des lectures faites par les grands-parents. Ces séances de lecture ne sont pas des cours, mais des moments de partage culturel et citoyen, où le plaisir de lire devient contagieux.

Les bénévoles de Lire et Faire Lire ne se substituent pas aux enseignants. Leur rôle n'est pas d'apprendre à lire aux enfants, mais plutôt de les familiariser avec le livre en tant qu'objet et avec la langue écrite. En écoutant des histoires, les enfants se familiarisent avec la structure narrative, ce qui éveille en eux le désir de découvrir et de déchiffrer les textes par eux-mêmes. Pour les enfants qui savent déjà lire, ces moments enrichissent leur compréhension et leur ouverture sur d'autres cultures.

La bienveillance des bénévoles joue un rôle crucial. En offrant leur temps sans jugement, ils aident les enfants à gagner en confiance, un élément essentiel pour l'apprentissage de la lecture, tant pour leur ouverture au monde que pour le développement de leur imaginaire. De plus, en exposant les enfants à une variété de textes et d'images, l'association stimule leur capacité à analyser et à critiquer, compétences précieuses dans le monde moderne.

L'approche de Lire et Faire Lire est réfléchie. Les lectures se font en petits groupes, créant un environnement calme et concentré. Les séances sont courtes et variées pour maintenir l'attention des enfants, souvent limitée. Les bénévoles choisissent soigneusement les textes, les préparent et les lisent à un rythme permettant une compréhension aisée, même des mots inconnus.

La sélection des livres est adaptée à l'âge des enfants et varie en genre et en style. Les bénévoles apportent toujours plus de livres qu'ils ne peuvent en lire, prêts à s'adapter à l'ambiance ou aux demandes des enfants. Cette flexibilité assure que chaque séance soit unique et captivante.

En somme, Lire et Faire Lire offre bien plus qu'une simple lecture. C'est une expérience enrichissante, un voyage dans l'imaginaire, où les enfants apprennent non seulement à aimer les livres, mais aussi à comprendre et à interagir avec le monde qui les entoure. C'est une invitation à grandir, à rêver et à se construire, guidée par la passion et la sagesse des générations précédentes. (Crédits photo © Nabil Boutros)