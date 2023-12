Deux albums 4/5 ans, et pour les plus grands, pour ne plus avoir peur

Les yeux de la forêt, d'Emmanuel Lecaye, Jean Mallard

(Actes sud junior, 2022)

« Album sur la curiosité et le courage d’un enfant. Les illustrations sont très subtiles et lumineuses. » Lire et Faire Lire

Dans une forêt enveloppée de mystères et hantée par une créature redoutable, Micha se lance dans une aventure nocturne audacieuse. Son but ? Découvrir la réalité derrière les terribles histoires qui agitent son village. Cet album magnifique est une invitation à affronter et vaincre ses propres peurs.

Bon appétit le loup ! de France Quatromme, Hervé Le Goff

(Elan vert, 2023)

« La ruse a changé de camp. Les enfants attendent avec impatience la fin de l’histoire…Ouf ! » Lire et Faire Lire

Il était une fois un loup affamé, avec une faim si grande qu'on la nommerait "faim de loup". Son mets préféré ? De tendres petits lapins. Cependant, la maline Dame Lapin, déterminée à protéger ses oreilles et celles de ses petits, est prête à tout. Elle va même jusqu'à partager le secret de son exquis sirop de violette. Que le festin commence, cher loup !

