Des livres singuliers pour les enfants, quel que soit leur âge

À l’approche du Salon du livre jeunesse de Montreuil, ActuaLitté propose d’en découvrir quelques-uns, tirés du Guide 2023-2024. L'événement sera d'ailleurs l'occasion de dévoiler l'intégralité des titres retenus.

Mais où est-elle ? de Marie Mirgaine

Éditions Les Fourmis rouges, 2022.

« Les enfants rient et les grands aussi avec cette histoire de quête à la chute écologique. » Lire et Faire Lire.

Une perruque s'envole, et son propriétaire, dans un élan d'espoir, s'écrie "La voilà !" à chaque fois qu'il aperçoit un objet ressemblant à sa chevelure perdue. Malheureusement, il se trompe à chaque fois, se retrouvant avec un chat, des algues, une bouse de vache, et même une serpillère sur la tête. Cette quête humoristique se poursuit jusqu'à ce qu'il découvre finalement sa perruque, transformée en nid douillet pour une couvée d'oiseaux.

Touché par cette scène, il décide de laisser la perruque aux oisillons, réalisant qu'elle a trouvé une nouvelle utilité bien plus précieuse. Le livre joue sur un schéma répétitif, où l'anticipation et la déception du propriétaire créent une dynamique amusante et prévisible pour les jeunes lecteurs. Cette répétition, à la fois comique et rassurante, permet à l'enfant de s'immerger dans l'histoire, sachant déjà ce qui va se passer à chaque page. C'est un jeu de devinettes et de surprises, où l'humour et la tendresse se mêlent pour le plaisir des petits.

Personne, d’Adèle Tariel, Baptiste Puaud

Éditions Chocolat ! jeunesse, 2021

« Un monde arrêté qui rappelle celui du confinement, où la nature reprend ses droits. » Lire et Faire Lire.

Le premier confinement de 2020 a laissé une empreinte indélébile dans nos mémoires : des villes désertées, un silence pesant, et une atmosphère à la fois angoissante et étrangement poétique. C'est cette période unique et paradoxale que capture l'album Personne. À travers les mots d'Adèle Tariel et les illustrations de Baptiste Puaud, ce livre offre une vision du monde en pause, un tableau où la nature reprenait ses droits dans un monde soudainement vidé de ses habitants.

Personne n'est pas qu'une simple représentation de rues désertes et de calme surprenant ; c'est une œuvre qui invite à la réflexion. Elle propose aux enfants, et aussi aux adultes, un moyen de revisiter cette période historique, de comprendre ses impacts et de s'interroger sur l'avenir. Ce livre est un hommage à la beauté inattendue qui émerge parfois des moments les plus sombres, et une fenêtre ouverte sur les questions essentielles concernant notre futur collectif.

