La Fête du Livre de Saint-Étienne questionne l'avenir 

La Fête du Livre vise à transporter tous les types de lecteurs dans des voyages imaginaires, qu’ils soient des passionnés de bandes dessinées ou d’essais, des écrivains en herbe, des philosophes ou des ingénieurs, ainsi que tous ceux qui aiment explorer l’avenir de la planète bleue.

L’événement encourage les participants et participantes à interagir à travers des rencontres, des ateliers, des animations, des expositions et des séances de lecture. En plus des espaces dédiés à différents genres littéraires, à la jeunesse, aux adolescents et à la science-fiction, l'un est réservé aux thématiques environnementales, relatives à la santé et à la nutrition. En outre, l’événement met en lumière les librairies indépendantes ainsi que les auteurs émergents locaux.

Par ailleurs, au cœur de la manifestation se trouve le Festival Les Mots en Scène, qui donne vie aux plus belles œuvres de la rentrée littéraire en les réinterprétant avec le talent des artistes locaux. Chaque année, les compagnies de théâtre et de danse, les designers ainsi que les chœurs de l’Opéra se réunissent pour offrir des performances uniques, appelées « one shot », célébrant les transformations littéraires et l’imagination tant des lecteurs que des auteurs.

En parallèle, les métiers du livre (libraires, bibliothécaires, auteurs, éditeurs, journalistes, représentants de manifestations littéraires, professionnels de l’éducation, étudiants…) sont invités (sous condition de réservation) le premier jour à l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, salle Aristide Briand.

Sous la thématique des Stéréotypes dans la littérature jeunesse, plusieurs intervenantes se succèderont : Justine Haré (éditrice chez Talents Hauts), Mégane Haelvoët (responsable de service en médiathèque) et Sarah Aurelle Malcheaux (chargée d’accueil en médiathèque).

Le programme grand public sera prochainement communiqué. Pour les professionnels, il est disponible à cette adresse.

