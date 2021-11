Le Suédois Storytel rachète Audiobooks.com pour s'implanter aux États-Unis

La rentrée sonne chez tout un chacun, et les bidouilleurs revenus frais et dispos de leurs congés se lancent avec malice dans de petits bricolages. En ouvrant les entrailles logicielles d’une liseuse Kobo, l’un d’entre eux s’est amusé à farfouiller dans le système d’exploitation – qui repose sur une déclinaison de Linux. Et comme ces appareils de lecture numérique disposent d’un port USB, le tour allait se jouer facilement.