Le réalisateur Patric Chiha revisite La Bête dans la jungle de Henry James 

La Bête dans la jungle, c'est l'un des textes les plus conséquents et emblématiques de l'auteur. Il met en évidence, peut-être plus que tout autre, la quête infructueuse des âmes en décalage et comment les choix et actions d'un individu déterminent son destin à travers sa vie. Car loesque l'événement tant attendu se produit enfin, il prend un tournant tragique inattendu....

EXTRAIT – La Bête dans la jungle

Le cinéaste viennois Patric Chiha bascule d’un Londres début de XXe siècle à une boîte de nuit sans nom, à la fin du millénaire, cette fois à Paris. May et John se sont rencontrés dans un camping, 10 ans plus — non plus au sein de la bonne société londonienne : de la disco à la techno, cette boîte vibrera aux sons des époques traversées — un écho du siècle, écrirait Hugo.

Le récit de Henry James, concis et puissant, était empreint d’ironie, traitant du déterminisme, de l’inutilité de l’attente (Samuel Beckett adorerait...) et de la quête constante de signification. Le film lui rend amplement justice. Sur les écrans ce 16 août...