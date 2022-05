Bac 2022 : les élèves de terminale face à Pierre Albert-Birot et Paul Ricœur

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse de Finlande a interrogé 1500 jeunes sur leurs habitudes de lecture. Seul 1 enfant sur 4 considérait la lecture agréable, les autres expliquant qu’ils liraient davantage s’ils trouvaient des sujets plus intéressants. Ce sondage a eu lieu dans le cadre de la plus grande campagne d’alphabétisation de Finlande : Read Hour (L'heure de lire). Celle-ci aura lieu pour la troisième année consécutive à partir de la fin août et dépassera même le territoire nordique pour rejoindre le Royaume-Uni.