Alberto Manguel s'installe au Collège de France

Politiquement, l’agenda est en place : la séquence européenne qui s’ouvre va de pair avec la présidence française de l’Union européenne. Elle sera nourrie par ces travaux sur la diversité linguistique, artistique et culturelle, toujours à inventer, précise la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Cette chaire annuelle « porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d’un ensemble dont l’évolution et l’identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marquées par la pluralité des formes d’expression et la diversité des patrimoines », indique le ministère de la Culture.

Car si l’Europe poursuit sa création, cette dernière s’effectue « trop souvent à l’insu de ses institutions comme de ses propres citoyens », insiste le MCC.

Solliciter les créateurs, en l’occurrence Alberto Manguel ici, permet d’apporter au débat public une autre voix. Ainsi, « la façon dont les créateurs et penseurs d’aujourd’hui vivent et approfondissent l’expérience européenne en prenant en compte dans leur travail cette histoire plurielle et cette diversité linguistique, artistique et culturelle, le détour par ce qu’ils pensent et expriment de l’Europe, est une condition nécessaire de sa meilleure appropriation ».

