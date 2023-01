Redécouvrir Colette, à travers les femmes qui l'ont lue

Gabrielle Sidonie Colette est née le 28 février 1873, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, aux confins de la Bourgogne et du Morvan. « Vous n’imaginez pas quelle reine de la terre j’étais à douze ans », écrit-elle dans Les Vrilles de la vigne.

À vingt ans, à Paris, elle épouse Willy qui signe de son pseudonyme la série des quatre Claudine. Elle divorce et se remariera deux fois. Elle fut tour à tour danseuse de music-hall (ce dont témoigne La Vagabonde), puis pendant la guerre, journaliste.

Colette a quarante ans quand naît sa fille en 1913 et s’ouvre alors pour elle une période d’une grande fécondité : Chéri, Le Blé en herbe, La Femme cachée, Sido, Le Pur et l’Impur, La Chatte…

Nouvelles et romans les plus autobiographiques et les plus forts d’une œuvre aussi considérable qu’originale. Elle écrivit jusqu’à la fin de sa vie et fut aimée d’un immense public qui lui rendit hommage quand elle mourut en 1954, au Palais-Royal, au cœur de Paris où elle vivait. (Crédits photo : Domaine public)