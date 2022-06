Égalité et féminisme malmenés dans un manuel de maths appliquées

Communiquer le plaisir de lire aux plus jeunes, telle est l’ambition des Petits champions de la lecture. Lancée en France en 2012, l’opération amorce sa 10e édition, l’occasion de s’ouvrir pour la première fois aux classes de CM1. Entièrement gratuite, elle vise à promouvoir la lecture et l’oralité, sur un mode ludique et sous l’angle du partage. Cette 10e édition est parrainée par Susie Morgenstern, surnommée « La reine de la littérature jeunesse ». Elle est l’auteur d’environ 150 livres en français parmi lesquels les best-sellers : Lettres d’amour de 0 à 10 (L’école des Loisirs, 1996) ou Joker (illustrée par Mireille d' Allancé, pour l’Ecole des Loisirs, 1999).