Le secteur de l’Éducation est encore très fragmentée en Europe

Alpha Test, fondée en 1987, est une maison d’édition italienne spécialisée dans la préparation aux tests universitaires, leader dans le secteur depuis plus de 30 ans. Elle a décidé d’acquérir une participation majoritaire dans 700+ Club, une startup fondée en 2019 par Lana Silanteva, une avocate russe, et Anshul Bhat, un ingénieur indien, et spécialisée dans la formation aux tests standardisés Gmat, Gre, Sat, Ielts pour l’accès aux universités, business schools et MBA les plus compétitifs au niveau international.

Deux leaders dans l’édition des tests universitaires

Avec plus de 600.000 exemplaires de manuels vendus chaque année, Alpha Test a consolidé sa position de leader sur le segment de marché, clôturant l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 15 millions €.

Pour sa part, 700+ Club, comme l’affirme Il Sole 24 ore, a déjà préparé des centaines d’étudiants pour les meilleures écoles de commerce italiennes (Bocconi et Politecnico di Milano), européennes (Insead, Hec, London Business School, Lse, Cambridge, Imperial College, Esade) et américaines (Stanford, MIT, Harvard, Columbia). L’idée de la startup découle directement de l’expérience de ses fondateurs : Lana Silanteva et Anshul Bhat se sont rencontrés en 2011 alors qu’ils suivaient tous les deux le MBA au Politecnico di Milano.

« Après le MBA— dit Silanteva — nous avons décidé de nous arrêter en Italie et d’investir dans un projet qui concerne l’Europe : une entreprise de formation de qualité, spécialement conçue pour les étudiants des écoles secondaires et des universités qui visent des scores élevés pour accéder aux meilleurs cours internationaux et donner un tournant à leur carrière (...)

Ce n’est pas une coïncidence si le nom de l’entreprise fait référence au score du test Gmat [Gmat est le test le plus largement adopté pour l’admission aux écoles de commerce européennes] utile pour entrer dans les meilleures écoles de commerce internationales. »

Hub européen de préparation aux concours

Cette acquisition s’inscrit dans le projet de construction d’un hub européen, à forte vocation numérique, dédié à la formation et à la préparation de haut niveau aux épreuves universitaires, aux concours et aux professionnels du secteur numérique.

En effet, Alpha Test ne semble pas s’arrêter à cette opération. « Nous avons pour objectif de conclure d’autres acquisitions d’ici fin 2021 », a annoncé toujours au Sole 24 ore Giuseppe Cavallaro, responsable du développement commercial chez Alpha Test, « notre stratégie de croissance inclut un processus d’agrégation et de consolidation dans le secteur de l’Éducation, qui est encore très fragmentée en Europe ».

Renato Sironi, cofondateur et PDG d’Alpha Test, a déclaré au Sole 24 ore : « Avec cette première acquisition, nous voulons maintenant nous positionner, également au niveau européen, comme un point de référence dans notre segment de marché ; pour cette raison, nous recherchons des entreprises ayant les plus hauts standards de qualité dans leur secteur de référence et 700+ Club représente l’excellence en la matière : 99,8 % des étudiants atteignent l’objectif de score souhaité. »

Le développement du numérique

Enfin, Renato Sironi rappelle le récent investissement d’Alpha Test dans la technologie numérique : « Au cours de l’année précédente, nous avons travaillé pour proposer les cours d’Alpha Test au format numérique, en améliorant MyDesk, notre plateforme interne d’apprentissage en ligne, afin de tirer parti des nouvelles opportunités du marché et d’offrir à nos cours en ligne la haute qualité qui a toujours distingué l’enseignement d’Alpha Test. »