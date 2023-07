Rodez : Soulages, l'artiste peintre qui "n’a pas peur du hasard"

Si vous êtes dans ce magnifique Aveyron pendant vos vacances, nous ne pouvons que vous inviter à vous y rendre. Si hélas cela n’est pas le cas, procurez-vous le catalogue d’exposition publié de concert avec le musée Soulages et les éditions Gallimard, Les derniers Soulages 2010-2022. Ce catalogue est une œuvre d’art en soi, à défaut d’avoir une peinture de l’artiste chez vous, il revient sur la vie de création de Pierre Soulages, décédé à 103 ans, le 25 octobre 2022.

Pour son centenaire en 2019, le musée du Louvre l’invitait à exposer certaines de ses œuvres, seulement deux artistes avant lui avaient eu cet honneur de leur vivant, Picasso et Chagall. Soulages n’a jamais posé ses instruments de peinture, qu’il construisait le plus souvent, et c’est la dernière décennie de création de l’artiste qui est ici mise en lumière, soit 40 chefs-d’œuvre sur les pratiquement 300 réalisés pendant ce laps de temps.

« C’est bien, comme chez d’autres grands créateurs, une poursuite sans relâche et toujours recommencée de la peinture qui anime Soulages tout au long de ces années ultimes » note Alfred Pacquement, historien de l’art et conservateur honoraire du musée.

À LIRE - Pierre Soulages face à Pivot : “Rester ? Oui... Pour quoi faire ?”

Pour réaliser ce catalogue, Benoît Decron s’est entouré de spécialistes impressionnants qui, tous, nous parlent de leur Pierre Soulages. Comme Nathalie Adamson, professeure d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’université de Saint Andrews, en Écosse. Elle revient ici sur le rapport au temps de Pierre Soulages, peintre du présent qui avait semble-t-il une vraie conscience du temps et de son rôle et donc notion très présente dans son œuvre. Ne nommait-il pas ses créations par leur date d’achèvement ? Le directeur de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), Éric de Chassey, revient lui sur la relation au blanc du créateur de l’outrenoir.

Et de nous conter l’histoire de ce tableau blanc qui, sans la présence de Colette, la femme de Soulages, aurait fini … au feu. « Et pourtant ce tableau existe, sans doute cependant avant tout comme le témoin du fait qu’une autre voie était possible, mais qu’elle aurait été moins féconde. » Néanmoins, le blanc est présent dans la peinture de Soulages, voire très présent. Vous découvrez ici cette relation, parfois compliquée, au blanc.

Camille Morando, docteure en histoire de l’art, écrit quant à elle sur le besoin d’imprévu, d’inconnu dans le processus de création de Soulages qui confessait « c’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ». Dans ce chapitre intitulé Pierre Soulages et la sérendipité, c’est bien le goût pour l’expérimentation qui est analysé. Le peintre « n’a pas peur du hasard », mais, au contraire, il « l’utilise, le canalise, crée avec lui ».

Enfin, serait-il possible de parler de l’outrenoir de Pierre Soulages sans parler de la lumière ? Ici, Hermann Arnhold, directeur du LWL-Museum für Kunst un Kultur de Münster, nous dit tout : depuis Sète où Soulages vivait et créait, il avait vu sur la mer, « selon les éclairages et les marées, l’eau était d’un bleu profond, gris ou presque noir — reflétant les rayons du soleil —, mer d’huile ou mer démontée. […] [C]es modifications constantes de la Méditerranée sous l’effet des fluctuations de la lumière et des saisons sont également celles auxquelles se trouvent exposées ses peintures. »

Ne restez pas statique face à l’outrenoir, regardez-le de près, de loin, à gauche, à droite, baissez-vous et ainsi vous verrez la lumière prendre vie, vous verrez la magie Soulages opérer.

Entretiens, annexes riches, regard d’Amandine Meunier, attachée principale de conservation au musée Soulages, sur l’édification du peintre et texte du regretté Pierre Encrevé, viendront compléter votre lecture/visite de cette exposition hommage à Pierre Soulages, le peintre qui sut capturer la lumière.

Magnifique lecture et assurément superbe visite !

Crédits photo : © Audrey Le Roy