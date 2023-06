La Rêverie : “Il y a urgence à conserver une librairie à La Châtre

« Ce projet a vu le jour lorsque j’ai appris la fermeture plus ou moins proche de la seule librairie de la ville. » Commence alors le véritable parcours du combattant de l’auto entrepreneuriat. Mais pour la jeune femme, c’est indispensable, car dans la sous-préfecture de La Châtre, aucune offre littéraire de qualité à moins de 40 km, affirme Jeanne Fauquenot.

Un projet culturel

Chargée de valorisation du patrimoine culturel de formation, Jeanne Fauquenot est habituée à porter des projets et à mettre en avant des initiatives. « L’entrepreneuriat m’a semblé être la bonne solution. » C’est après une expérience de responsable du rayon jeunesse dans une enseigne Cultura qu’elle se découvre un véritable amour pour l’intégralité du travail de librairie, de la mise en rayon à la prescription.

Elle comprend rapidement qu’elle ne souhaite pas continuer à une telle échelle : « Une plus petite structure et surtout un commerce qui ferait vivre un centre-ville me paraissaient plus en adéquation avec mes propres valeurs. Plus proche de ma clientèle, moins de références, mais plus à mon image et surtout un projet diversifié en lien avec les institutions culturelles de la ville. Tout ce que j’aime. »

Plus qu’un commerce, il s’agira de donner accès à la culture à tous à travers ce dernier. « C’est pourquoi je me suis mis quelques difficultés en plus : un espace accessible aux personnes à mobilité réduite, une offre diversifiée et accessible à tous et un lieu accueillant où il serait possible de boire un café et profiter d’un moment plus calme dans cette frénésie qu’est la vie. »

J'aimerais que La Rêverie soit un trait d'union entre les institutions publiques (collège, lycée, théatre-cinema, musée etc.), la vie associative (Lire et faire Lire, café-tricot, etc.) et la culture. Un endroit où il fait bon vivre et où la culture à toute sa place. Un lieu de rencontre où on se sent bien. -Jeanne Fauquenot

Trouver un écrin

Le premier défi a été de dénicher un local adapté. « Ça a été long, mais j’ai trouvé l’espace parfait » : 80 m2 de librairie, 40 m2 de salon de thé-café dans une véranda, une terrasse et même un jardin, voilà qui a su cocher toutes les cases du projet de La Rêverie, nom choisi pour le futur établissement.

Vient ensuite l’étape des travaux et surtout ceux concernant l’accessibilité, si chère à Jeanne Fauquenot. « J’en suis à cette étape et les mauvaises surprises vont bon train, ce qui implique du retard. Mais, même retardé, le lieu ouvrira. »

Pour faire face à tous ces contretemps, une solution s’impose, celle du financement participatif sur la plateforme Ulule. Motivé par une expérience antérieure la propriétaire des lieux explique : « Pour ce qui est de l’implantation de la librairie, j’ai publié un questionnaire sur les réseaux sociaux afin d’avoir le retour de futurs clients. Il est plutôt positif dans l’ensemble. Et surtout l’offre que je vise semble celle attendue. »

Une librairie pour tous

La décision de démarrer un financement participatif n’a pourtant pas été aussi évidente que cela, en raison des incertitudes quant à la réussite de ce dernier. Mais Jeanne Fauquenot l’a prise pour deux raisons : « Tout d’abord, voir l’implication de la population locale dans ce projet. Et renouer avec la genèse de la chaîne du livre, c’est-à-dire les auteurs et illustrateurs ».

Car parmi les contreparties proposées figurent des œuvres parfois créées pour l'occasion. Cela permet à la fois de faire connaître de nouveaux illustrateurs et de mettre en avant son projet de commerce. Et puis, comme elle aime à le rappeler, « dans la partie café, il y aura des murs dédiés à l’exposition d’artistes, j’espère pouvoir leur rendre la pareille en vendant leurs illustrations ».

Sur les 80 m2 de surface de vente, la jeune femme prévoit 5500 références. La moitié sera consacrée à un stock jeunesse, BD, romans graphiques et manga « car il n’y a pas vraiment d’offre à Châtre dans ces secteurs ». Le reste proposera des titres bien-être/santé et écologie/féminisme, « car cela fait partie de mes valeurs ». Sans oublier la littérature, le polar ou encore l’histoire. « Il s’agira d’une véritable librairie généraliste, il y aura juste un accent sur une offre très peu représentée et qui dynamiserait pourtant le territoire. »

Crédits photo : La Rêverie sur Ulule