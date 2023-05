Face au deuil, trouver la force de grandir encore

Dans Les Grandes Occasions, Alexandra Matine tirait le portrait d’une famille déchirée par les non- dits et qui s’est effritée petit à petit. Il fallait pourtant faire bonne figure. Dans la vie, face aux impasses, comment sauve-t-on les apparences ? Le thème revient en filigrane pour son deuxième ouvrage, La pire amie du monde, qui retrace sans filtre les marches à gravir pour faire son deuil.

Cyr a la trentaine et conçoit des campagnes de communication dans une agence de publicité à Amsterdam. Un jour, par téléphone, elle apprend la mort de son meilleur ami. Dès la première page, Cyr l’annonce : « Honnêtement, j’avais déjà décidé que je ne m’en remettrais jamais ». La jeune femme se console en montant à la chaîne des meubles Ikea, finit par se faire virer de son agence, et revient à Paris. Lorsque la copine du défunt lui annonce qu’elle doit écrire un discours pour les funérailles, le syndrome de la page blanche l’envahit.

Lever le voile sur l’amitié, la vraie

Avec une écriture mordante et incisive, l’autrice nous fait passer ces quelques jours décisifs dans les pensées de Cyr. La jeune femme devient alors une âme perdue parmi les autres, quelqu’un qui fait face à la perte d’un proche et ne sait pas comment remonter la pente.

Fait assez rare dans les représentations classiques, La pire amie du monde questionne également l’amitié femme-homme face au sacro-saint couple hétérosexuel – et avec elle, celle de la rivalité féminine. La meilleure amie, qui n’a jamais rien voulu de plus, et la petite copine, qui n’avait rien demandé non plus, se doivent d’être rivales. C’est comme ça.

Cyr en veut d’abord à cette petite amie parfaite, qui l’a un peu éloigné de celui qu’elle voulait pour toujours avoir, platoniquement, à ses côtés. Mais cette rivalité s’effrite ; parfois, la mort permet aussi de rapprocher celles dont la société a décidé qu’elles devaient être éloignées. D’ailleurs, ce livre est publié le 8 mars : coïncidence ou non, dans tous les cas, il met en lumière une solidarité féminine bienvenue.

Quand la peine emporte tout

Au fil des mots, le sentiment d’une lecture inégale prévaut : les moments de flottements, inhérents à la souffrance qui se joue sous nos yeux, font de La pire amie du monde un récit accidenté et cahoteux. L’on se prend franchement d’affection pour Cyr, on voudrait la prendre par la main et la soutenir dans ce long périple qu’est le deuil d’un être qu’on a aimé plus que soi-même.

Mais parfois, Cyr devient désagréable, presque égoïste. Son ego et sa peine emportent tout autour d’elle - son travail, ses amis, les conventions sociales. Écrire un discours lui est tout simplement impossible, puisqu’on ne peut coucher sur papier des dizaines d’années d’amitié.

Alors, pour survivre à un deuil, faut-il faire comme elle ? Pour guérir, doit-on faire passer notre peine avant tout, quitte à blesser consciemment ?

L’ouvrage est intéressant puisqu’il ose poser la question, sur un sujet encore tabou. Il n’ira pas plus loin : La pire amie du monde est le simple témoignage d’une jeunesse perdue et sans codes qui, comme toutes les générations précédentes, n’a pas appris à faire face à la mort : « Je cherche ton ombre dans le royaume des vivants, ton souvenir dans le présent, tu n’es nulle part. »