Cyr, ou le miroir d'une jeunesse en quête des autres

BONNES FEUILLES - Alasdair Gray était jusqu'ici surtout connu pour son livre culte, Lanark. Avec Janine 1982, livre à scandale paru en 1984, Gray nous plonge dans les pensées d'un alcoolique qui, avant de se suicider, s'abandonne à des fantasmes érotiques de plus en plus élaborés. Tour de force littéraire et peinture impitoyable de la psyché masculine, ce roman est préfacé par Will Self.