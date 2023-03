Océan mer : les vagues dans les regards de ceux qui la contemplent

Une pandémie mondiale a imposé le port du masque à la population. Vingt ans plus tard, voir la bouche de quelqu’un est devenu le summum de l’intimité et du désir. Un jour, Hata aperçoit accidentellement celle de Natsuki. C’est le début d’une exploration timide des interdits… Entre romance et dystopie, New Normal pousse le « et si ? » assez loin pour construire un monde d’une conviction unique.