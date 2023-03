Gourmet détective : les subtils arômes du crime

La cuisine et le crime, deux domaines que tout oppose ? Détrompez-vous. Gorô, détective privé à Tokyo, ne vit que pour les plaisirs culinaires, et est sans cesse à la recherche de mets dignes de constituer son dernier repas. Qui plus est, quand on lui confie une affaire, son appétence pour la cuisine finit toujours par lui fournir des indices que lui seul aurait pu déceler.

Quand il est en vadrouille pour enquêter, il ne part jamais sans son délicieux petit bentô du foodtruck de la vivace Ichigo. Cette dernière finit même par devenir son acolyte bon gré mal gré, lui servant de chauffeuse et d’assistante en plus de cuisinière. Elle n’a pas sa langue dans sa poche mais ça ne fait rien, Gorô n’écoute que lui-même.

Maléfique criminelle et détective facétieux

Alors qu’il enquête sur une énième affaire d’adultère, notre détective est loin de se douter qu’il va attiser les pulsions criminelles de la belle et dangereuse Mary Magdalene… qui risque fort de devenir sa meilleure ennemie. D’affaire en affaire, les traces de cette femme aussi puissante que mystérieuse le poursuivront comme une séduisante malédiction.

Entre appréciation culinaire, comédie entre personnages que tout oppose et enquêtes bien ficelées, Gourmet Détective promet de vous surprendre autant que de vous divertir.

On reconnaît bien là le trait de la prolifique Akiko Higashimura, au style si frais et vivant. Ses personnages se taquinent sans cesse, ses traits sont arrondis et ses histoires pleine de joie de vivre. On a beau être face à des enquêtes criminelles, on ne peut que sourire de cet excentrique gourmand qui ne respecte aucun code social, de cette franche cuisinière qui rouspète à tout va, et de ces deux inspecteurs un peu pathétiques qui aimeraient mieux résoudre les enquêtes tous seuls.

Cette joyeuse bande peuple le manga et lui donne un attrait plus large que le seul déroulé de l’enquête. On s’attache tout de suite à eux et ils sont franchement drôles. Gorô est des plus orgueilleux, mais il possède un charme magnétique : il a tout le monde à ses pieds, et même la vive Ichigo finit par se laisser embobiner. Et vous, lui résisterez-vous ?

Délicieusement divertissant

Plus qu’un véritable mystère, on suit les chemins croisés de notre détective et de la criminelle qui est obsédée par lui, tandis que se tisse entre eux un lien semblable à celui qui lie Sherlock à Moriarty. Mais le lecteur n’en demeure pas moins intrigué : quel sale coup cette fameuse Mary Magdalene prépare-t-elle pour la suite ?

En même temps, ce premier tome constitue aussi une sorte de relecture de Blanche-Neige, avec les pommes au cœur des jalousies comme des crimes. C’est un mélange pour le moins unique que cette série. Car en plus, les plats raffinés qu’apprécie tant Gorô sont décris avec assez de soin pour que le lecteur se délecte au deuxième degré. Au passage, vous en apprendrez sûrement quelques faits nouveaux sur la cuisine ! Après tout, la cuisson des pommes est peut-être bien ce qui permettra d’identifier le coupable…

Le détective se régale depuis déjà 10 volumes au Japon, et la série est toujours en cours.