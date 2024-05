J'ai également lu et beaucoup aimé le roman Orbital : une journée, seize aurores de Samantha Harvey (traduit par Claro) chez Flammarion, qui se passe dans la station spatiale internationale.

On y suit 6 astronautes qui tentent de continuer leur travail tout en s’interrogeant sur des choses très banales de la vie telles que le mariage, les enfants, le deuil. C’est très beau. Très lent, avec peu d’action, mais beaucoup d’émotions.

Ce livre m’a fait du bien, car aujourd’hui tout doit être rapide, efficace, dans l’instantané (et pareil en littérature). Mais il est bon de prendre son temps parfois, de se poser et de réfléchir, s’interroger. Une très belle découverte.

À l'intérieur de la Station spatiale internationale, six astronautes s'affairent à leurs tâches, submergés par des interrogations existentielles. L'un s'inquiète pour son mariage, un autre rêve d'emmener sa fille dans l'espace, tandis qu'une autre fait le deuil de sa mère.

Si loin et pourtant si proches de la Terre, ces astronautes n'ont jamais autant ressenti leur appartenance à notre planète, tout en se percevant comme ses gardiens. Le temps s'écoule au rythme des orbites autour de la Terre, actrice principale de ce roman qui oscille entre contemplation, mélancolie et humour subtil. Six personnages en quête de sens...