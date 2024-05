Etre à sa place. Habiter sa vie, habiter son corps

J’avais tenté il y a 1 an de lire Être à sa place de Claire Marin et vraiment je me suis sentie absolument ignare à la lecture, je ne comprenais pas grand-chose, j’ai abandonné au premier tiers, convaincu de ma stupidité.

Je ne comprends pas pourquoi parfois certains livres restent hors de notre portée, même quand fondamentalement les mots ne nous sont pas étrangers.

« Ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage. On a le sentiment de ne pas « être à sa place ». Mais qu'est-ce qu'être à sa place, dans sa famille, son couple, son travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui nous accueillent ou nous rejettent ?

Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être faut-il transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi ? » Claire Marin