A Vicious Circle Tome 2

Voici le deuxième tome d’une bande dessinée parmi les plus incroyables, graphiquement autant que scénaristiquement. Thacker et Ferris passeront de Copenhague en 2090 à l’Allemagne nazie de 1938, non sans oublier le monde jurassique.

Comme dans le numéro précédent, chaque fois que le protagoniste Shawn Thacker voyage dans le temps, Bermejo change son style artistique pour s’adapter à l’époque. Cela signifie des images hyperréalistes pour l’ère préhistorique, un aspect de bande dessinée plus traditionnel pendant l’Allemagne nazie et même des images en noir et blanc pendant le Sud de Jim Crow.

Alors que l’histoire avance (ou recule ?) vers un final époustouflant, les ennemis ancestraux camperont-ils sur leurs positions, ou cette relation meurtrière transcendera-t-elle le temps ?

Retrouver la chornique du tome 1