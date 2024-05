Touchante et drôle, à la fois pleine de doutes et armée d’un sens aigu de la dérision et de l’auto-ironie, elle traverse les carrefours et les accidents de la vie avec intelligence et légèreté, à la recherche du fameux mode d’emploi... Jusqu’au dernier chapitre, qui donne son titre à l’ouvrage, dans lequel l’héroïne trouve enfin la (non)formule de l’amour véritable, et nous le confie, comme une généreuse amie.

Un livre "phénomène" des années 2000 qui est un bijou de pudeur et d'humour. Bien connu par les lecteurs depuis sa première sortie en 1998, il revient en 2024 avec une préface inédite de Nick Hornby et une nouvelle couverture. Toujours aussi emblématique, Manuel de chasse et de pêche à l'usage des filles est un véritable best-seller partout dans le monde et est traduit dans plus de 30 langues.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages :

Mélissa Bank est née en 1960 et a remporté le Nelson Algren for Short Fiction en 1993. Elle est publiée en français chez Rivages. Elle décède en 2022 à 62 ans.