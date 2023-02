Double peine : Amazon punit des auteurs pour avoir été piratés

L’auteure de la série plébiscitée sur Kindle, The Plated Prisoner, Raven Kennedy, a déploré sur son compte instagram, le 5 février dernier, les « menaces » répétées d'Amazon à son encontre, après le partage de ces titres sur des sites pirates : « La violation du droit d’auteur est hors de mon contrôle », rappelle-t-elle.

Une pétition lancée

Et d'ajouter : « Même si je paie cher une entreprise pour déposer des avis de retrait en mon nom, et que je vérifie constamment sur le Web les versions piratées, je ne peux pas suivre tous les vols. Plutôt que de soutenir et d’aider leurs écrivains, Amazon me menace. L'ironie est que ces pirates récupèrent les fichiers d’Amazon pour les partager. »

L'auteure de la trilogie The War of Lost Hearts (La guerre des cœurs perdus), Carissa Broadbent, a elle vu ses ouvrages disparaître de Kindle Unlimited : « Il y a quelques heures, j’ai reçu un e-mail déchirant d’Amazon indiquant que Children of Fallen Gods avait été retiré de la boutique Kindle sans avertissement, en raison du contenu disponible gratuitement sur le Web. »

En réaction à la politique stricte du géant de la vente en ligne, l’auteure Marlow Locker a lancé une pétition sur Change.org, qui a déjà recueilli plus de 35.000 signatures.

Cette dernière souhaite autant tirer la sonnette d'alarme sur cette problématique que d'en appeler à Amazon directement qu'elle soutienne les auteurs au lieu de les punir pour des agissements dont ils n’ont pas de prise. Plus, qui les pénalisent.

Mise à jour de sa politique ?

Marlow Locker développe : « Actuellement, de nombreux systèmes automatisés utilisent Amazon pour copier les fichiers électroniques dont ils se servent pour leurs sites Web gratuits. Il est complètement absurde qu'Amazon se retourne contre un auteur et le sanctionne un auteur en retirant son livre. »

Auprès du site TorrentFreak, Amazon a confié être conscient de cette injustice pour les écrivains piratés, et affirme travailler à une « solution appropriée », en collaborant « directement avec les auteurs pour résoudre tout problème ou erreur affectant leurs comptes ». Un porte-parole du géant américain souligne que, si les livres sont supprimés de Kindle Unlimited, ils restent en vente sur la boutique Amazon.

En revanche, nulle déclaration sur une potentiel mise à jour de sa politique sur l’exclusivité, en retirant le piratage, dont il est très difficile, voire impossible, de se prévenir totalement.

La pétition semble avoir déjà porté ses premiers fruits : plusieurs auteurs, dont Carissa Broadbent, ont vu leurs ouvrages de retour sur Kindle Unlimited.

Crédits photo : Domaine public