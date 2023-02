Quelques mesures pour réduire les coûts de sa librairie, voilà qui aidera assurément à traverser une période des plus délicates. Si en 2022, le marché du livre a connu une période faste — 4,3 milliards €, toutefois en repli de 2 % par rapport à 2021 —, l’année 2023 s’annonce complexe.

Le SLF propose quelques solutions « à titre indicatif et non exhaustif » afin d’opérer quelques économies substantielles. Et ce, hors achat de livres, pour ne pas rogner sur le cœur de métier.

Impliquer chaque acteur

Si les fournisseurs — banque, téléphonie ou encore assurance et fournitures — représentent un poste de dépense significatif, il est le premier élément sur lequel intervenir. Renégocier individuellement ou mutualiser pour que le collectif devienne un atout, voilà autant de suggestions à prendre en considération.

À LIRE : Hausse de prix des livres : les librairies priés de réétiqueter fissa

De même, les tote bags, offerts aux clients, deviendront avantageusement une source de revenus, même minime. En facturant les sacs aux clients, le libraire disposerait d’un levier — tout en étant à même de sensibiliser sur les avantages de la réutilisation.

Et puisque le papier se fait cher, pourquoi ne pas limiter les impressions de tickets de carte bleue, lors du paiement. Tout le monde n’a pas besoin de son justificatif de paiement : il suffit de le proposer, comme d’autres commerces le font.

Ratisser large

En matière de consommation énergétique, la transition vers des ampoules basse consommation, voire LED, présente de sérieuses réductions de coût. Certes, ces installations nécessitent des adaptations, mais sur le moyen terme, s’avèrent bénéfiques pour la facture finale.

Il en va de même pour les factures : internet n’est pas la solution la plus probante pour l’avenir de la planète, mais la facturation dématérialisée permet quelques réductions de fournitures là encore.

Idem pour le chauffage, à mieux régler, ou encore l’éclairage des vitrines ou l’extinction des ordinateurs.

Plus sérieusement en revanche, repenser la carte de fidélité par laquelle s’applique la remise de 5 % sur le prix de vente, aura de réelles conséquences. Avec un peu de pédagogie, les clients accepteront de ne pas bénéficier de cette remise, qui en fin de compte, a une lourde incidence sur la trésorerie.

Inspirer, sans expirer

Le SLF aborde également les questions liées aux transports — tant pour la livraison de nouveautés et de réassorts que pour les systèmes de livraisons aux lecteurs. Là encore, des vélos-cargos mutualisés entraîneront quelques allégements des factures.

À LIRE : Faire le bilan carbone de sa librairie : une véritable opportunité

Enfin, reste la question des animations : au sein d’une même ville, voire d’une région, la venue d’un auteur se répartirait avantageusement entre les librairies. De même, il n’est pas à exclure de partager les frais avec l’éditeur qui publie l’ouvrage et l’auteur invité, pour ce qui est des frais de bouche.

Autre option, non envisagée : servir de l’eau et du pain sec à la place du vin rouge et des petits fours…

On retrouvera les recommandations du SLF à cette adresse.

Crédits photo : Librarie La Manoeuvre, 75011 – ActuaLitté CC BY SA 2.0