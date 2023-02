En grande difficulté économique, une librairie BD de Caen attend un miracle

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est reconnue d'utilité publique. Elle soutient la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et ouvre à présent un nouvel espace, pour valoriser des publications. Le Comptoir, situé au siège de la Fondation, « associe la vente d’ouvrages et de revues à une programmation scientifique et culturelle originale ».