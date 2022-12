Lina, ou comment consulter des librairies sur son smartphone 

Fin janvier, les éditions P.O.L dévoilaient leur nouveau site : une plateforme entièrement repensée, depuis la première mise en ligne opérée en 1999. C’est si peu dire que la maison avait alors un temps d’avance. Objectif : plus lisible, plus accessible, plus rapide. Et compatible, usages obligent, avec les smartphones. Une évolution que Jean-Paul Hirsch détaille avec ActuaLitté — car au-delà de la technologie, c'est une identité et des auteurs qui s'affirment.