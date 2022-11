Face à la police et à l'extrême droite, la Fnac censure le jeu d'un éditeur

Après une première édition publiée en septembre 2021 et rapidement épuisée, les éditions Libertalia et le site La Horde s'étaient attelés à une deuxième édition de leur jeu de société/outil de formation, simplement nommé Antifa le jeu. Vendue 25 € depuis le 27 octobre dernier sur le site de l'éditeur, la boite se trouvait aussi dans des librairies et via l'enseigne Fnac.

Le 26 novembre dernier, le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale (SCPN) publie sur le réseau social Twitter un message interpelant la Fnac : « Ce “jeu” est en vente à la Fnac. @Fnac un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations ? », s'interroge ce syndicat professionnel fondé en 1925.

Dès le lendemain, l'enseigne formule une réponse sur le même réseau social : « Nous comprenons que la commercialisation de ce “jeu” ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. »

Une célérité et un retrait qui étonnent et inquiètent, d'autant plus que le jeu ou l'éditeur n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour appel à la haine, ou pour tout autre motif qui viendrait expliquer ce retrait de la vente.

« Sur la base d'allégations mensongères émanant de l'extrême droite puis des forces de répression, la Fnac

vient de retirer de la vente “Antifa le jeu”, l'outil de formation conçu par La Horde et Libertalia », ont dénoncé les éditions Libertalia quelques heures après le message de l'enseigne. La polémique a attiré l'attention sur le jeu, dont la deuxième édition est épuisée au moment de la publication de cet article.

Les critiques à l'égard du jeu ont aussi été colportées par des représentants de l'extrême droite, visiblement peu joueurs. Le député de la 5e circonscription du Nord, Victor Catteau, classé Rassemblement national, s'inquiète ainsi d'une mise à l'honneur des antifas, « ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s’attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays ». Faudrait-il comprendre que le racisme, le sexisme et le nationalisme sont des valeurs françaises aux yeux du RN ?

Jérôme Rivière, député européen et vice-président du parti d'Éric Zemmour, avait lui aussi pris pour cible le jeu, rappelle Mediapart. Selon le journal en ligne, le service de presse de la Fnac se refuse à tout commentaire sur cet inquiétant retrait de la vente.