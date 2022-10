Laura Imai Messina reçoit le prix Audiolib 2022

Sur les pentes abruptes du mont Kujira-yama, au milieu d’un immense jardin, on aperçoit une cabine téléphonique : le Téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus.

En perdant sa mère et sa fille, emportées par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de sa vie. C’est pour leur exprimer sa peine qu’elle se rend au mont Kujira-yama, où elle rencontre Takeshi et sa petite fille, également en deuil. Mais une fois sur place, Yui ne trouve plus ses mots...

C’est un endroit réel qui a inspiré à Laura Imai Messina ce magnifique roman. Ode à la délicatesse des sentiments, Ce que nous confions au vent est une puissante histoire de résilience autour de la perte et la force rédemptrice de l’amour.

Laura Imai Messina vit au Japon depuis 15 ans et travaille entre Tokyo et Kamakura, où elle vit avec son mari japonais et ses deux enfants. Docteur en littérature comparée, elle a écrit plusieurs livres sur la culture japonaise. Ce que nous confions au vent est son premier roman traduit en français.

Clara Brajtman s’est formée au Conservatoire du XXe arrondissement de Paris, et est diplômée en anglais et italien. Elle a travaillé au théâtre et à l’image en France et en Italie. Passionnée par le travail de la voix, elle est également chanteuse avec notamment The Scarlet Swing Band.

L’an passé, c’est le livre de Delia Owens, lu par Marie du Bled (trad. Marc Amfreville) Là où chantent les écrevisses, qui avait été primé.

