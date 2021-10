Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, lauréat du Prix Audiolib 2021

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. À l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection.

Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l’abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même… Marie du Bled est étonnante de justesse, interprétant avec grâce et puissance les moindres battements du coeur de Kya et de la vie du marais, devenu son refuge.

Delia Owens est née en 1949 en Géorgie, aux États-Unis. Diplômée en zoologie et biologie, elle a vécu plus de vingt ans en Afrique et a publié trois ouvrages consacrés à la nature et aux animaux, tous best-sellers aux USA. Là où chantent les écrevisses est son premier roman.

Marie du Bled est une actrice belge, née en 1986. Elle s’est notamment formée à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion). Elle pratique régulièrement le doublage. Elle sera la voix du nouveau roman de Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, à paraître en janvier 2022 chez Audiolib.

PRIX LITTERAIRES : Une première sélection pour le Prix Audiolib 2021

En 2020, c'est le livre de Franck Bouysse Né d'aucune femme de Franck Bouysse, lu par Cachou Kirsch et Simon Duprez, qui avait été retenu.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones