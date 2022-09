La Jeune fille et la nuit, d'après Musso, dès le 17 octobre sur France 2

Vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans la monde et traduit dans 36 langues, le roman La Jeune fille et la nuit est aussi le premier texte de Guillaume Musso à être adapté par la télévision. Rappelons que le projet réunit France Télévisions, la RAI et ZDF, sous l'appellation Alliance européenne, pour une coproduction internationale...

Le synopsis de la série :

Côte d’Azur, hiver 1997. Un campus prestigieux figé sous la neige. Une jeune fille emportée par la nuit. Trois amis liés par un secret tragique. Printemps 2022. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime ne se sont plus jamais parlé depuis la disparition de Vinca cette nuit d’hiver 1997. Lorsque, 25 ans plus tard, Thomas décide de rompre ce silence en se rendant à une réunion d’anciens élèves du lycée Saint-Exupéry, il va, sans le savoir, mettre en péril la vie de tous ceux qui l’entourent, à commencer par celle de Maxime. Car cette nuit de décembre 1996, Thomas et Maxime ont commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée qui va être détruit dans les prochains jours. Comment les deux amis parviendront-ils à affronter la situation ? Tout semble être lié à la disparition de Vinca. Disparition à laquelle Thomas ne veut toujours pas se résoudre.

À LIRE: Thilliez, Decoin, Musso, Bussi... France Télévisions convoque des auteurs

Le casting de la série réunit Ioan Gruffudd (Thomas), Ivanna Sakhno (Vinca/Pauline), Grégory Fitoussi (Maxime), Dervla Kirwan (Annabelle), Vahina Giocante (Fanny), Rupert Graves (Richard), Salóme Gunnarrsdóttir (Madame Deville), Shemss Audat (Manon) et Matthias Van Khache (Stéphane Pianelli).

La série est produite par Make it Happen Studio, et réalisée par Bill Eagles.