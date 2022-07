Thilliez, Decoin, Musso, Bussi... France Télévisions convoque des auteurs

Côté fiction française, donc, France Télévisions mise sur les feuilletons, avec, pour commencer, Vortex, réunissant autour de Tomer Sisley, Camille Claris, Zineb Triki, Eric Pucheu, Sandrine Salyères, Anaïs Parello ou encore Léo Chalié. Si elle n'est pas directement adaptée d'une œuvre de Franck Thilliez, la série dérive d'une idée originale de ce dernier, entre fantastique et polar.

Le synopsis :

2025. Capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic a perdu il y a 27 ans l’amour de sa vie, Mélanie. La mère de sa fille Juliette est morte dans ce qui semblait être un accident… Mais soudain, grâce à une faille temporelle qui s’ouvre à l’intérieur d’une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, ils peuvent communiquer entre 1998 et 2025 ! Ludovic prévient Mélanie : elle va mourir dans onze jours ! Mais la sauver d’une mort certaine signifie que Ludovic risque de perdre sa vie au présent, celle qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme, Parvana et leur fils Sam...

6 épisodes de 52 minutes seront diffusés, coécrits par Camille Couasse, Sarah Farkas, Marine Lachenaud, Guillaume Cochard et Louis Aubert, et réalisés par Slimane-Baptiste Berhoun. La production est assurée par Quad Drama, avec AT-Production et la RTBF.

Changement d'époque avec Diane de Poitiers, en deux épisodes de 100 minutes réalisés par Josée Dayan sur un scénario de Didier Decoin. Le président de l'Académie Goncourt avait déjà travaillé avec Dayan, pour Balzac (1999), Le Comte de Monte-Cristo (1998) et Les Misérables (2000).

Le synopsis :

Dans l’épopée royale des Valois-Angoulême, en pleine Renaissance, une femme chevauche en tête dans la course aux honneurs : elle s’appelle Diane de Poitiers, chasseresse émérite dont la beauté inaltérable alimente rumeurs et légendes. Malgré son ascendant sans partage sur Henri, le fils cadet de François Ier, sa position à la cour reste fragile face à la puissante Anne de Pisseleu, la favorite du Roi, qui lui voue une haine féroce. Presque reine… Plus que reine… Diane de Poitiers est une flambeuse redoutable, une icône de la mode et des puissants, une femme libre.

Au casting de cette production, Isabelle Adjani, Hugo Becker, Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen, Gaia Girace, Jeanne Balibar, Joeystarr ou encore Olivier Bonnaud.

Autre feuilleton, autre format de 6 épisodes de 52 minutes sur, cette fois, un scénario cosigné par Michel Bussi et Christian Clères. L'île prisonnière sera réalisée par Elsa Bennett et Hippolyte Dard avec, à l'écran, Pierre Perrier, Kevin Azais, Margot Bancilhon, Anouk Grinberg, Lannick Gautry et Deborah François, entre autres. Il s'agit d'une création originale de Michel Bussi et Christian Clères, auteur connu pour son travail radiophonique.

Le synopsis :

Penhic est une petite île sans histoire au large de la Bretagne, jusqu’au jour où une vingtaine d’activistes armés débarquent et confinent les habitants. Alpha, leur chef, a tout prévu, excepté que la navette qui relie Penhic au continent leur échappe et permette à cinq passagers de se cacher sur l’île. Qui sont ces activistes ? Que veulent-ils ? Qui est l’inconnu de la navette qui revient après dix ans d’absence ? Nos cinq héros parviendront-ils à déjouer l’opération Océanite Tempête ? Et Candice retrouvera-t-elle à cette occasion l’amour de sa vie ?

En fiction internationale, France Télévisions compte beaucoup sur son adaptation de La jeune fille et la nuit, réalisée par Bill Eagles sur un scénario de Marston Bloom. Cette coproduction Make It Happen Studio avec MGM International Television Production réunit Ioan Gruffudd, Ivanna Sakhno, Grégory Fitoussi, Shemss Audat et Vahina Giocante.

Le synopsis :

Hiver 1992. Vinca s’enfuit de son campus avec son professeur de philo avec lequel elle entretenait une relation secrète. On ne la reverra jamais. Fanny, Thomas et Maxim, ses meilleurs amis, se retrouvent vingt-cinq ans plus tard, lors d’une réunion d’anciens élèves. Ils apprennent que le gymnase dans lequel ils avaient emmuré un cadavre va être détruit. Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce que la vérité éclate.

Inédit en français, The Swarm, de Frank Schätzing, donne lieu à une série de huit épisodes de 52 minutes, coréalisés par Barbara Eder, Luke Watson et Philipp Stölzl. Au casting, outre Cécile de France, Leonie Benesch, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa ou bien Krista Kosonen. Cette coproduction internationale fait monter à bord France Télévisions, donc, mais aussi la ZDF, RAI, ORF, SRF et Hulu Japan.

Le synopsis :

Partout dans le monde, les animaux marins attaquent soudainement les hommes. Des scientifiques de plusieurs pays comprennent qu’une intelligence inconnue coordonne sans doute ces attaques et menace l’humanité tout entière. Ils partent en expédition la confronter. Le sort de la population mondiale est entre leurs main.

À LIRE: La Grande Librairie : Augustin Trapenard remplace François Busnel

En fiction jeunesse, France Télévisions confirme la diffusion prochaine de Théodosia, d'après les livres de l'autrice américaine Robin L. LaFevers, soit 26 épisodes de 30 minutes, réalisés par Matthias Hoene.

Le synopsis :

La série raconte l'histoire de Theodosia, une jeune fille de 14 ans déterminée et passionnée d'égyptologie au début du siècle. Fille d'un conservateur de musée et d'une archéologue, tous deux féministes, Theodosia est dotée de pouvoirs qui lui permettent de transformer les malédictions ancestrales en une série d'aventures extraordinaires. Aidée de son jeune frère Henri, et de ses amis Will, un magicien des rues, et Safya, une authentique princesse égyptienne, elle devra mobiliser tous ses talents pour lutter contre les noirs desseins de la redoutable organisation des Serpents du Chaos.

Photographie : Franck Thilliez, Michel Bussi, Guillaume Musso (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)