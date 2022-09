L’eau rouge, de Jurica Pavicic : la guerre à nos portes...

Celui de la disparition de Silva. Nous sommes à peine deux mois avant la chute du mur de Berlin, seulement « un instant » avant le basculement d’un monde vers un autre, le basculement vers le drame pour une famille et pour tout un village. La disparition de la jeune adolescente plongera dans la tragédie le petit bourg de Misto en Croatie, elle agira comme une onde de choc, une vibration qui troublera certains, atteindra d’autres, bouleversera tout le monde. Silva est belle, effrontée, elle plaît, elle aura ses secrets, des prétendants qui paieront cher d’avoir croisé sa route.

L’eau rouge est une histoire de dislocations. La disparition de Silva va plonger ses parents et son frère dans une stupeur, une douleur sourde, presque silencieuse. Tout ce qui faisait le ciment de cette famille, les liens entre la disparue et Mate son frère jumeau, la relation entre Jakov le père et Vesna l’inconsolable mère, tout cet équilibre vole en éclats. L’enquête commence, les recherches aussi, en vain.

Et puis, doucement tout ralentit, diminue en intensité jusqu’à l’oubli, presque. Car une autre forme de dislocation touche le pays : ce qui était la Yougoslavie, celle de Tito dont le portrait ornait les mairies et commissariats, va connaître la guerre et de nouvelles frontières ethniques. Une guerre qui fut aux portes de la France. Le village sera douloureusement touché par cette déflagration. Certains enfants de Misto accusés, interrogés, malmenés par la police verront leur vie à jamais changée : quel sera le destin de Brane et Adrijan ?

Chaque protagoniste de ce drame sera d’une manière ou d’une autre touché par la disparition de cette jeune fille de 17 ans…

La force de ce texte réside dans la quête de la famille, puis de la mère et du frère, et surtout du frère qui n’aura de cesse et avec une admirable pugnacité de rechercher sa sœur ; il parcourra l’Europe de long en large, fouillant chaque piste comme un éclat d’espoir. Le lecteur est quant à lui saisi par cette épopée tragique de trois décennies.

Et puis il y a la dislocation de ce petit village croate qui sera comme meurtri, puni par une vengeance céleste à cause de ce drame qui tourne autour de Silva, jeune victime et peut-être victime de sa jeunesse. Tout se passe comme si nous étions sur le lieu théâtral d’une tragédie antique touché par les plaies d’une providence vengeresse.

À partir d’une forme simple, qui rend la lecture profondément agréable, le roman suscite bien des réflexions et bien des émotions en restant haletant de bout en bout.

Hakim Malik, libraire

Maison de la Presse, Aix-les-Bains