Loin de tout, guérir ? Les filles bleues de l'été, par Mikella Nicol

« Mon premier roman aborde une écriture par images, qui cherche à décrire sans pourtant nommer. Plusieurs passages de ce texte ont d’abord été des poèmes, que j’ai décousus et recousus ensemble pour les mettre dans la bouche de ces deux personnages, Clara et Chloé, en manque de mots pour raconter leur malheur », nous explique la romancière.

Elles sont deux. Un binôme fusionnel, par-delà le besoin de parler : entre elles, les silences dépassent les mots. Unies autour d’une souffrance, chacune la sienne, Chloé et Clara partent : une fuite de la civilisation, pour retrouver les espaces de l’enfance. Littéralement. La société des Hommes a fini par les étouffer, une aliénation qui aura conduit à flirter avec la mort, au propre, comme au figuré.

Mais de retour dans cette maison du temps d’avant, elles goûtent de nouveau à une vie simple, où la joie la plus pire – l’enchantement simple ? – devient la norme.

D’ailleurs, en processus d’édition, alors que le récit avait toujours besoin d’un titre, « c’est du côté de la poésie que je l’ai trouvé, en tombant par hasard sur le poème L’envers du monde d’Anne Hébert (Le tombeau des rois, 1953). Il s’ouvre comme suit : “Notre fatigue nous a rongées par le cœur/nous les filles bleues de l’été.” Il m’a semblé que les jeunes femmes ont une fatigue bien à elles, que je cherchais encore à m’approprier », poursuit Mikella Nicol.

En quête de guérison, Clara et Chloé quittent la grande ville et se réfugient dans le chalet de leur enfance pour tout un été, quelque part dans la campagne du Québec. « On peut s’imaginer ici un décor des Cantons-de-l’Est, là où j’ai grandi et où mon premier rapport à la littérature a émergé, la région où mon père, l’écrivain Patrick Nicol, a campé tout un univers littéraire à travers une dizaine de romans », reconnaît l'autrice.

Les voix de Clara et de Chloé se mêlent dans une narration alternée. Chacune raconte l’histoire de l’autre, comme on décrirait ce que l’on voit dans le reflet d’un miroir. « Les filles prennent rarement la parole pour elles-mêmes, car il m’a semblé que cette distance adoucissait le récit des violences. C’est par le regard bienveillant que ces amies inséparables portent l’une sur l’autre que l’on progresse dans le récit. »

Clara et Chloé s’offrent donc un huis clos dans les bois, mais après s’y être enfoncées pour guérir, elles n’en retrouvent plus la sortie. « C’est ici l’envers du monde/Qui donc nous a chassées de ce côté ? » demande le poème.

Le roman de Mikella Nicol parle ainsi de femmes en devenir, d’adolescentes au parcours brisé : l’amour rencontré et perdu, la vie touchée du bout des doigts et détruite. Mais dans l’alcôve de leurs retrouvailles, se dessine une nouvelle existence : elles retrouvent la vie perdue, parviennent à reconquérir le temps perdu – plus que perdu, volé.

De cet ouvrage, impossible de ressortir indemne : ces filles bleues ne doivent rien à la science-fiction, pas question de tabler non plus sur des voitures volantes. Ici, la langue devient folle, pour exprimer les déchirures avec tendresse, les blessures avec douceur. Parties à la reconquête de leurs âmes, elles auront tout un été pour renverser le passé, en guérir finalement.

Sauf que l’existence est joueuse.

Et ces deux filles, à fleur d’eau, à fleur de peau.

Le roman a été retenu pour la sixième édition du prix Première Plume, mettant en avant un premier roman de la rentrée.

Dossier : Romans de la rentrée littéraire 2022 : les bonnes feuilles