Romans de la rentrée littéraire 2022 : les bonnes feuilles

BONNES FEUILLES - Alors que de plus en plus de publications interrogent les rapports entre les femmes et la violence, ces témoignages directs de neuf femmes qui ont usé d’une violence politique à diverses époques et dans divers lieux apportent un éclairage précieux. Elles qui ne s’étaient jamais exprimées sur ce sujet s’interrogent sur la légitimité de la violence et de leurs moyens d’action, et livrent des récits de luttes émancipatrices, vivantes. Un thème central pour les féminismes d’aujourd’hui.